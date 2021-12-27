Полтава, Украина — решающая военная победа России здесь в 1709 году, позволившая Москве доминировать на большей части страны в течение почти трех столетий.

Если президент России Владимир Путин хочет отвести его с помощью десятков тысяч войск, сосредоточенных вокруг Украины, он должен рассчитывать на таких, как 39-летний археолог Анатолий Конго.

В войне, которую Россия вела в 2014 году на востоке Украины, чтобы помешать ее соседям объединиться с Западом, г-н. Мистер. В то время как Соединенные Штаты и их союзники обеспокоены тем, что Путин снова прикажет мощный военный удар для контроля над Украиной, г-н. Конго планирует отправить свою жену и маленького ребенка на запад, чтобы он мог вести дискриминационную войну из джунглей. Вокруг Полтавы.

«Даже если они приедут в Полтаву, они здесь ненадолго», — сказал он. Конго сказал, что играет с челкой и длинной черной бородой.

Анатолий Конго — ветеран войны 2014 года на востоке Украины под руководством России.

На исторических русских землях, которые, как он утверждает, по ошибке вышли из-под контроля Москвы, Украина по прозвищу Полтава, примерно в 100 милях от современной границы, была искусственной страной, вставленной советскими лидерами. Описал Путин. Город расположен на главной магистрали, идущей на запад, из Харькова, второго по величине города Украины, в столицу, Киев.

Но только в этом регионе находятся тысячи солдат, и пока мощная российская армия отражается от украинских сил, удержание территории будет стоить огромных затрат, сказал г-н. Сказал Конго. Недавний национальный опрос, проведенный в Киеве, показал, что треть украинцев были готовы к оружию, если Россия развяжет полномасштабную войну.

«Я знаю, за что борюсь, но как Путин продаст это россиянам, когда по всей стране десятки тысяч могил?» Мистер. Сказал Конго. «Для чего?»

Памятник русскому генералу XVIII века Александру Зворо, который в 2019 году перевезли из Киевского военного училища в Полтавский музей авиации.

Рядом с Полтавским военным музеем продаются сувениры и картины с полей сражений.

По словам западных и украинских официальных лиц, г-н. На данный момент неизвестно, что он будет делать после ухода с поста.

Россия отрицает свою причастность к оккупации, но хочет, чтобы Соединенные Штаты и их союзники прекратили поддержку украинских вооруженных сил и отказались от своего обещания сделать Украину членом Организации Североатлантического договора. В четверг на своей ежегодной пресс-конференции г. Путин сказал, что Россия хочет избежать конфронтации, но нуждается в немедленных гарантиях безопасности от Соединенных Штатов и их союзников.

О своих широких амбициях в отношении Украины, бывшей советской республики, провозгласившей независимость в 1991 году, г-н. Путин ясно дал понять это. Он повторил, что украинцы и русские были народом, разделенным распадом Советского Союза.

В недавней статье об украинской истории объемом 7000 слов, г. Путин писал о Полтавской битве в 1709 году, говоря, что большинство местных жителей объединились со шведскими войсками под руководством украинского лидера Ивана Масеба и выступили против Москвы против казаков.

Евгения Щербина, 33-летняя экскурсовод Военного музея, видит иначе.

Продовольствие и одежду будут отправлены украинской армии в начале конфликта с Россией в Свято-Успенский собор в Полтаве в 2014 году.

Детский хор поет колядки в соборе во время празднования Дня Святого Николая в этом месяце.

«Информационная война началась 300 лет назад», — сказал он, сославшись на создание картин, резных фигурок и статуй, прославляющих победу России.

Эта война была поражением для Украины, но последующие поколения продолжают эту борьбу и сегодня.

В прошлом году в музее открылась выставка, рассказывающая о русских мифах о войне.

«Для Путина миф о Полтавской войне — это основа идеи, что мы — нация», — сказал Болдовский историк Оле Пустовкар. «России важно не выпускать Полтаву из братского тепла».

Российское посольство напомнило о войне в прошлом месяце после того, как министр обороны Швеции Питер Халтквист заявил, что его страна может отправить войска на Украину для выполнения учебной миссии.

«Мы хотели бы напомнить г-ну Халтквисту, что он не первый шведский военачальник, который планирует отправить свои войска на Украину и попытаться запугать Россию силой своей доблестной армии», — написало посольство в Facebook..

В Полтаве, мирной столице провинции с населением около 280 000 человек, после 2014 года произошел подъем патриотической активности, спровоцированный революцией, свергнувшей пророссийского президента, и последовавшей войной.

Во время революции в Киеве группа протестующих из этого города, г. Возглавил Конго, в результате чего погибли десятки человек, в том числе один из его экипажа.

Протестующие вышли здесь на улицы и с помощью крана сняли памятник Ленину.

Россия спровоцировала сепаратистские протесты в городах на юге и востоке Украины в 2014 году, но патриотические группы здесь быстро пресекли попытки спровоцировать их, чтобы они заявили, что они не местные.

Иван Петренко — полковник в отставке, служил в Советской Армии в Афганистане.

Когда боевики, командиры и поставки оружия из России превратили протесты на востоке в вооруженный конфликт, жители Полтавщины отправили помощь украинской армии Требера. Епископ Федор, архиепископ Украинской православной церкви в этом районе, напомнил, что здесь в православном соборе были скоплены продукты и одежда, которые быстро заполнили кабинет, упали с лестничного пролета и заняли треть здания.

«В Украине есть слабые государственные структуры, но мы можем быстро организовать себя», — сказал он.

Археолог г. Многие, например Конго, продолжали сражаться в составе фракций добровольцев.

«Я умею копать», — сказал он. «Но я научился копать».

Активисты водрузили украинский и националистический флаги на памятнике Победы России в центре города. Побежденный казацкий предводитель г. Статуя была возведена в Масебе с опозданием на несколько лет. В Музее авиации к выставке добавлены новые экспонаты, посвященные памяти местных жителей, погибших в нынешней войне, а также экспонаты советских героев.

Здесь есть некоторая поддержка отношений с Россией, в основном среди пожилых людей, связанных с бывшей базой советских ВВС.

Мэр города Александр Мамай заручился поддержкой в ​​основном пожилых избирателей, которые вызвали бурю, когда повторил историю Кремля в недавнем телеинтервью, заявив, что Соединенные Штаты воюют с Россией на Украине, настраивая «брата против брата». . Политические оппоненты должны его убрать.

Александр Коба организовывал pop-up уличные музеи и мероприятия, посвященные истории Украины.

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Анастасия Власова для The Wall Street Journal





Александр Македонский, который помог сбросить памятник Ленину, сказал, что в последующие дни старушки прокляли его. «Вы сбили нашего Ленина», — вспоминал он. Всплывающие уличные музеи и шоу, посвященные истории Украины и советским злодеяниям, в том числе насильственному голоду во время Холокоста, унесшему миллионы жизней в 1930-е годы. Коба устроил.

Конфликт принес определенную экономическую боль. Экспорт в Россию упал, начиная с запрета на ввоз молока из Московской области перед войной.

В сувенирном магазине рядом с музеем продавец пожаловался, что некоторые ремесленники, которые делают безделушки и традиционные вышитые рубашки, уехали работать в страны ЕС.

Россия оправдала свое вмешательство в Украину, имея мало доказательств того, что русскоговорящие сталкиваются с репрессиями там.

После 2014 года многие жители города перешли с русского на украинский, но, по словам оппозиционера г-на, он был слишком липким к русскому, чтобы делать комментарии. Сказал Игорь Петриченко, вице-президент Мамая.

«Я не хочу, чтобы Путин меня защищал», — сказал он.

Вернувшись с фронта, г. Конго и другие ветераны организовали лагеря, чтобы обучать подростков основам военной тактики, навыкам выживания и патриотической истории.

Он согласен с тем, что Запад не будет отправлять войска в случае вторжения России, но верит в поставки оружия.

Иван Петренко, который участвовал в формировании недавно оснащенного мотострелкового батальона в 2014 году, сказал г-н. Путин сказал, что тогда он недооценил украинцев. Полковник в отставке, служивший в Советской армии в Афганистане, сказал, что Россию взволновал последний рейс США из Кабула, но украинцы будут твердо стоять на своем.

«Мы не будем вторым Афганистаном», — сказал он. — сказал Петренко. «Это наша земля, и мы будем бороться за нее».

Президент Владимир Путин охарактеризовал Украину как искусственную страну, приклеенную советскими лидерами.

— В статье написала Натали Гривняк из Киева.

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