Танел Валлимяэ: Противостояние Партии реформ и EKRE | Мнение

Поляризация, ведущая к выборам, является обычным явлением в эстонской политике. В течение многих лет двумя сторонами этой поляризации были Партия реформ и Центристская партия, поскольку дискуссии вращались вокруг того, во что люди верят в политике России и Путина и в отношениях между эстонцами и русскими. Эти темы затмили другие вариации. Сейчас грядет новое противостояние между либерализмом и консерватизмом, но оно гораздо опаснее своих предшественников.

Чем опасно это противостояние? Потому что это движет крайне правыми, для которых сегодня есть благодатная почва. Проанализированы причины ультраправых настроений во время и накануне Второй мировой войны. Американский социолог Талкотт Парсонс писал в 1942 году, что радикальные правые настроения порождены напряженностью, возникающей из-за быстрых изменений в обществе и неравномерного экономического и социального развития. Например, когда после стремительного технического прогресса в обществе происходит замечательная реорганизация.

Это уже привело к урбанизации и эмиграции, изменению привычных трудовых отношений. Или как кризисы возникают во время экономической неопределенности, когда из-за высокой инфляции невозможно планировать будущее, когда высока безработица, а привычные экономические модели, из-за которых выбор профессии был невозможным, уже невозможны. Эти типы ситуаций определяются в социологии как аномалия, состояние отсутствия нормативных терминов и беспричинности.

Нестабильности также способствовали серьезные религиозные изменения, такие как Реформация, и изменение и скептическое отношение к науке, которые мы наблюдали во время кризиса с коронавирусом. Результатом является психологическая неуверенность, поскольку людям не хватает ясности в отношении своих ценностей, целей и долгосрочных ожиданий. Это, в свою очередь, порождает тревогу и агрессию.

Изменения представляют множество альтернатив в зависимости от организации жизни, что делает принятие решений очень напряженным. Парсонс утверждает, что такое состояние создает потребность в стабильности целей и символов. Ключевым изменением является разрушение системы символов, на которых человек может основывать свою жизнь. Нестабильность приводит к искушению присоединиться к движениям и организациям, которые предлагают человеку твердую и конкретную систему убеждений. Это оставляет трудный выбор для кого-то другого и освобождает человека от ответственности.

Радикальные правые противопоставляют себя левым — скажем, коммунизму или либерализму в наши дни — и их крайне либеральной политике. Есть опасение, что традиционные ценности исчезают — радикальный национализм — одно из следствий этого, хотя и не безоговорочное.

Хотя элементы консерватизма и используются, в своей традиционной форме он не является консервативным. Радикальные правые — это просто радикалы, и они охватывают массы. Но также и элита, у которой есть свои собственные интересы, которые нужно защищать — экономические интересы, необходимость противостоять левым. Это создает парадоксальную ситуацию, когда массы и элита не в ладах с одним и тем же — такова идиосинкразия правых экстремистов, одним из примеров которых является фашизм. Движение было страстным и нетерпимым и имело некоторые общие элементы с крупными религиозными движениями.

Элементы этих процессов распространены по всему миру, их можно найти и в Эстонии. Произошло именно то, чего мы должны были избежать — возникла односторонняя конфронтация с EKRE. Дело не столько в том, что EKRE является правыми экстремистами, хотя это и было сделано, сколько в ее сторонниках, включая людей, придерживающихся таких взглядов.

Борьба черных и белых между партией Ислах и EKRE неизбежно приведет к сплочению этих сил. Конфронтация обострилась в конце октября, когда Sim Klass в авторской статье отметил, что EKRE на самом деле не особенно консервативна. Класс утверждает, что Ислах не будет формировать правительство с EKRE, что недвусмысленно приведет к разногласиям между двумя партиями: «Реальные позиции партии почти полностью противоположны нашим», — пишет он.

Реформаторская борьба против EKRE также была начата последней. 20 ноября лидер партии сказал следующее: «Мы все видим, как правительство Каджи Калаш решительно доводит нас до нищеты. В Эстонии самый высокий уровень инфляции в Европе, а значит, эстонцы беднеют».

Добавив, что предприятия закрывают двери, людям холодно дома и на работе, эстонцев берут дворниками на биржах электроэнергии и что иммиграция иностранцев беспрецедентна, Хельме сказал: «EKRE не позволит Эстонии стать русскоязычной страной». и пророссийское государство только потому, что Партия реформ рассматривает иммиграцию, «коллективизм как средство завоевания избирателей или импорта дешевой рабочей силы для других членов партии».

Мартин Хельме сказал, что EKRE сосредоточится на повышении ставок, иммиграции и национальной обороне на выборах. Мы видим попытки привлечь внимание к ранее упомянутым социальным изменениям и проблемам, связанным с гомосексуализмом. Утверждается, что ответственность за эти проблемы несет Аль-Ислах.

Противостояние в своей простоте служит интересам обеих сторон – европейские ценности в обмен на евроскептицизм другой стороны, открытость одной стороны в обмен на нападки другой стороны на меньшинства. Сторонники любой из сторон реагируют с готовностью. В отличие от другой партии, Ислах будет вынуждена говорить о налогообложении в предвыборных дебатах, в то время как в оппозиции к EKRE в этом нет необходимости, по крайней мере, не в такой степени.

Когда в ноябре Партия реформ предложила отказаться от полупрогрессивной шкалы подоходного налога в Эстонии и повысить базовую налоговую льготу до 700 евро для всех, неудивительно было увидеть болезненную реакцию членов Центристской партии, которые требовали трех налоговых категорий.

Социал-демократы (SDE) также быстро отреагировали и предложили повысить минимальную зарплату до 1200 евро и сделать ее не облагаемой налогом. Однако такого рода мелкие стычки не меняют общей картины и в основном действуют как фоновый шум. EKRE не является противоборствующей стороной в налоговых дебатах, эта тема их особо не касается. Это означает, что налоговые дебаты практически не нужны, что работает и для обоих лагерей.

Известный член Islah заявил в ноябре, что призывы других партий к дебатам о налогах представляют собой «эвфемизм для повышения налогов», который Islah не будет представлять. В то же время лидер EKRE назвал налоговые категории и прогрессивный подоходный налог «псевдосубъектами».

Конфликт реформы и EKRE очень выгоден обеим сторонам. Неслучайно Сим Класс также признает в своей в основном критической статье, что «их платформа включает в себя некоторые сочувствующие элементы» в поддержку капитализма.

Считается, что национальная безопасность является одной из тем, которая приносит пользу реформе на выборах. И это вполне оправдано, учитывая, как часто премьер-министр Каджа Калас попадала на украинские темы в зарубежной прессе.

Но и безопасность подходит EKRE. Партия всегда была беспристрастна к российской политике. Как было принято в партии Васат и по тем же причинам. Угодить той части русскоязычных избирателей, которые поддерживают российскую политику, оставив дверь открытой для отказа от сообщений, например, когда партия заявила (через почетного президента Марта Хелма — ред.), что она ни на чьей стороне в Украине.

Скептицизм в поддержку Украины обязательно принесет голоса российской EKRE. Особенно тех, кто также согласен с идеологией EKRE в отношении меньшинств. Исследования ценностей прошлых лет показывают, что русскоязычные избиратели, как правило, более консервативны, чем этнические эстонцы, хотя их открытость и терпимость со временем возросли.

Поскольку война на Украине обязательно будет фигурировать в важных дискуссиях о реформах в области национальной безопасности и поскольку разговор переходит к беженцам, прибывающим в Эстонию, EKRE всегда может назвать этих людей «проблемой». Более того, теперь партия относится к русскоязычному электорату как к «нашим людям».

По словам Марта Хельме: «Мы понимаем, что в советское время сюда приезжали представители разных народов. Но давайте подведем черту. Те, кто жил в Эстонии в 1991 году, и их потомки — это наши люди, а остальные — иммигранты, которые приходят, чтобы украсть их выгоды». Таким образом, возникает парадокс: часть русскоязычного электората считает, что EKRE представляет их интересы, что они «наши люди». В то же время EKRE также говорит, что Эстонию необходимо освободить от превращения в «русскоязычную» и «пророссийскую», как было сказано ранее.

Противостояние Аль-Ислаха и EKRE также приведет к противостоянию на уровне масс. Социальная ситуация идеально подходит для мобилизации людей в Эстонии и мире.

Сегодня ситуация характеризуется ростом инфляции, ростом цен на энергоносители и большим количеством беженцев. Зарплаты в некоторых секторах очень низкие, а увольнения и банкротства не редкость. В то же время процентные ставки по кредитам растут из-за непрекращающихся экологических проблем и так далее. Цели, ожидания и символы, предлагаемые альтернативными правыми, которые могут быть неправильными и вводящими в заблуждение, но также простыми и конкретными, становятся привлекательными.

Сторонники обеих сторон обязательно найдутся. [at elections]. Особенно, если конфликт – это крик о помощи, и если вы не проголосуете за «нас», победит другая сторона и наступит конец света. Что касается неинституциональной работы, такой как участие в митингах протеста и т. д., то политическая готовность и активность в последние годы были высокими.

Эта готовность непостоянна. Люди были очень активны в конце 80-х и начале 90-х. Активность снова выросла в 2011-2015 годах и, начиная с 2017 года. Протесты против коронавируса последних нескольких лет все еще свежи в памяти людей.

Правые популисты, говорившие о том, как страдает «народ», поняли, что дело застопорилось, что стабильности нет, что происходит то, что ранее называлось аномалией. Однако их решения вряд ли окажутся эффективными.

Рабочие в развитых странах не вернулись к работе по уборке, которую раньше выполняли иммигранты. Наши люди не пошли собирать клубнику вместо иностранной рабочей силы, когда границы были закрыты. Риски, связанные с ультраправыми, такие же, как мы видели раньше: ущерб международной репутации Эстонии, напряженность между национальностями, неизбирательное негативное отношение к иммигрантам и т. д.

Противопоставление EKRE, а не участие в налоговых дебатах и ​​т. д., вызовет именно те взгляды, против которых борется реформа. Не следует раздувать конфликт с EKRE или вступать в нее, если нужно думать не только о следующих выборах.

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