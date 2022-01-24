Танкеры США в Южно-Китайском море и на Тайване объявляют о новых вторжениях Китая

ТАЙБЭЙ (Рейтер) — Две группы авианосцев США вошли в спорное Южно-Китайское море для проведения учений, сообщило министерство обороны в понедельник, когда Тайвань сообщил о новом вторжении ВВС Китая в верхнюю часть водного пути, в том числе с использованием устрашающего нового электронного устройства. военный самолет.

Южно-Китайское море и автономный Тайвань являются одними из самых деликатных региональных проблем Китая, и оба часто являются областями напряженности между Соединенными Штатами и Китаем.

Корабли ВМС США регулярно перо Возле оккупированных Китаем островов в Южно-Китайском море, чтобы оспорить претензии Китая на суверенитет, а также через Тайваньский пролив, что вызвало гнев Пекина.

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Две авианосные ударные группы США под командованием своих флагманских линкоров USS Carl Vinson и USS Abraham Lincoln начали операции в Южно-Китайском море в воскресенье, сообщило министерство обороны США.

В заявлении говорится, что группы танкеров проведут учения, включая противолодочную борьбу, воздушную войну и морские операции по перехвату для повышения боевой готовности.

В Минобороны добавили, не вдаваясь в подробности, что учения будут проводиться в соответствии с международным правом в международных водах.

Об этом заявил командующий ударной группой авианосца «Авраам Линкольн» адмирал Г. Т. Андерсон.

В воскресенье ВМС США сообщили, что две группы танкеров отрабатывали учения с ВМС Японии в Филиппинском море, районе, который включает воды к востоку от Тайваня.

Новости об операциях США совпадают с Тайванем отчеты Последнее массовое вторжение ВВС Китая в опознавательную зону ПВО — 39 самолетов — произошло в районе, расположенном недалеко от контролируемых Тайванем островов Пратас в северной части Южно-Китайского моря.

Тайвань в понедельник сообщил о еще 13 китайских самолетах в регионе, один из которых, противолодочный Y-8, пролетает над проливом Баши, который отделяет Тайвань от Филиппин и соединяет Тихий океан с Южно-Китайским морем. предоставлена ​​карта. Министерством обороны Тайваня.

В миссии приняли участие два китайских J-16D, несмотря на то, что они оставались вблизи побережья Китая, добавило министерство, которые представляют собой новую версию истребителя J-16 с электронной атакой, предназначенную для поражения средств противовоздушной обороны, на которые будет полагаться Тайвань. чтобы отразить их. атаки.

Китай пока не дал комментариев, но ранее заявлял, что такие миссии направлены на защиту его суверенитета и предотвращение внешнего вмешательства в его притязания на суверенитет над Тайванем, управляемым демократическим путем.

Источники в службах безопасности ранее сообщали агентству Рейтер, что китайские полеты в оборонительную зону Тайваня, вероятно, также являются ответом на иностранную военную активность, особенно сил США вблизи острова, чтобы предупредить, что Пекин ведет наблюдение и может справиться с любой чрезвычайной ситуацией для Тайваня.

Тайвань описывает неоднократные военные действия соседнего Китая как войну в «серой зоне», цель которой — ослабить тайваньские силы, заставив их неоднократно бросаться в бой, а также проверить реакцию Тайваня.

Тайвань также претендует на Южно-Китайское море, которое пересекает жизненно важные судоходные пути, а также содержит богатые газовые месторождения и рыбные угодья, в то время как Вьетнам, Малайзия, Бруней и Филиппины претендуют на запасные части.

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(Отчет Бена Бланшара). Монтаж Ник МакФи

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