Танки снабжения Великобритании. Российские ракеты наносят удар по Украине | Новости, спорт, вакансии

ЛОНДОН (AP) — Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в субботу пообещал поставить Украине танки и артиллерийские системы на фоне возобновления ракетных ударов Москвы по нескольким украинским городам впервые почти за две недели.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что девять человек погибли и 64 получили ранения в юго-восточном Днепре, где российский ракетный удар разрушил часть жилого дома.

Также бомбили объекты инфраструктуры на западе Львовщины, в Ивано-Франковской области, в Одесской области на Черном море и на северо-востоке Харькова. Столица Киев также подверглась нападению.

Сунак пообещал предоставить танки Challenger 2 и другие артиллерийские системы после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу, говорится в заявлении офиса британского лидера на Даунинг-стрит.

Он не сказал, когда будут доставлены танки и сколько. Британские СМИ сообщили, что четыре основных боевых танка британской армии Challenger 2 будут отправлены в Восточную Европу немедленно, а вскоре после этого последуют еще восемь танков, не ссылаясь на источники.

Зеленский поблагодарил Сунака в субботу. «За решения, которые не только укрепят нас на поле боя, но и пошлют правильный сигнал другим партнерам».

Украина в течение нескольких месяцев стремилась предоставить ей более тяжелые танки, в том числе американские танки Abrams и немецкие танки Leopard 2, но западные лидеры действуют осторожно.

Чехия и Польша предоставили украинским силам советские танки Т-72. Польша также выразила готовность предоставить роту танков «Леопард», но президент Анджей Дуда во время своего недавнего визита в украинский Львов подтвердил, что этот шаг будет возможен только в рамках более широкой международной коалиции по помощи танков Киеву.

Ранее в этом месяце Франция заявила, что направит в Украину боевые бронированные машины AMX-10 RC. «легкие танки» На французском. На той же неделе США и Германия объявили, что впервые отправят боевые машины Bradley и бронетранспортеры Marder соответственно.

Заявление Сунака прозвучало в субботу, когда российские войска обстреляли ракетами Киев и другие районы Украины, что стало первым крупным залпом за несколько дней.

Тимошенко сообщила в Telegram, что спасатели в Днепре с помощью крана пытались эвакуировать людей, застрявших на верхних этажах многоквартирного дома, некоторые из которых сигнализировали фонариками на мобильных телефонах. Он также сообщил, что под завалами, вероятно, находились люди.

На северо-востоке Харьковской области губернатор Олег Синихопов сообщил, что две российские ракеты вновь попали в объект инфраструктуры в субботу днем ​​после аналогичного обстрела утром. .

Еще один объект инфраструктуры пострадал на западе Львовщины, сообщил губернатор Максим Козицкий.

Системы ПВО были активированы и в других регионах Украины, а когда во второй половине дня по всей стране прозвучала очередная волна сирен, региональные власти призвали местных жителей искать укрытия.

Губернатор южной Николаевской области Виталий Ким намекнул в Telegram-сообщении, что над его областью было перехвачено несколько ракет.

Верховный военачальник России Валерий Залужный заявил, что всего в субботу Россия выпустила 33 крылатых ракеты, из которых 21 была сбита.

Сегодня утром в Киеве прогремели взрывы. И взрывы произошли до того, как прозвучала сирена, что было необычно. Вполне вероятно, что взрывы прозвучали раньше сирен, потому что атака была проведена баллистическими ракетами быстрее, чем крылатыми ракетами или беспилотниками.

По словам представителя ВВС Украины Юрия Игната, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, летевшими с севера.

«Нам нелегко обнаруживать и сбрасывать снаряды», — сказал он местным СМИ. Предупреждение о ракетной угрозе затянулось из-за отсутствия данных РЛС и информации из других источников.

По словам украинских официальных лиц, утром в результате ракетного обстрела была поражена инфраструктура.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что взрывы были слышны в Днепре, жилом массиве на левом берегу Днепра. Кличко также сообщил, что осколки ракеты упали на нежилой участок в Голосеевском районе на правом берегу, и там в здании на короткое время начался пожар. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

Это первое нападение на украинскую столицу с 1 января.

В субботу утром две российские ракеты попали в Харьков, второй по величине город Украины. Удары наносились ракетами С-300. «Энергетика и промышленные объекты Харькова и (пенсионерской) области», — сказал губернатор Синихопов. Чиновник сообщил, что сообщений о пострадавших нет, но возможно аварийное отключение электроэнергии в городе и других населенных пунктах района.

Мэр Виталий Барабаш сообщил, что в восточноукраинском городе Авдеевка, где активизировались боевые действия, в субботу в результате обстрелов российской артиллерии погибли три человека. Резниченко сообщил, что в результате ракетного обстрела Кривого Рога в Днепропетровской области погиб один человек.

Нападения последовали за противоречивыми сообщениями о судьбе горячо оспариваемого соляного города Солидар на востоке Украины, где ведутся боевые действия. Россия утверждает, что ее войска захватили город, что станет редкой победой Кремля после серии унизительных поражений на поле боя.

Об этом в субботу заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Личные баталии Солидар продолжаются.

Москва расценивала битву за город и близлежащий город Бахмут как ключ к захвату восточного региона Донбасса, в который входят частично оккупированные Донецкая и Луганская области, а также как способ уничтожить и помешать лучшим украинским силам. Начинайте контратаки в другом месте.

Но это обоюдно: Украина заявляет, что яростная оборона своих восточных опорных пунктов помогла сдержать российские силы. Западные чиновники и аналитики говорят, что значение этих двух городов скорее символическое, чем стратегическое.

Новости