Танцевать под золото? Боксер Уитакер вряд ли станет соперником

ТОКИО (AFP) – Бенджамин Уитакер знает, что его стиль бокса обычно не работает на высших уровнях любительского спорта.

Борец в защите, который не любит обмениваться ударами и любит шоу-боты, вряд ли претендует на олимпийскую золотую медаль.

Британский супертяжеловес все еще в одной танцевальной победе от титула в Токио, когда они встретятся в среду с кубинкой Арлин Лопес.

Среди самых больших сюрпризов на стадионе Кокугикан – успех Уитакера, который расстроил и привел в ярость обоих своих противников.

Когда он не проверяет свое терпение сверкающими ягодицами и праздничным рингом, он рассчитывает, что судьи признают дриблинг, легкий дриблинг и довольно мягкие ответные удары выигрышной комбинацией.

«Честно говоря, они ненавидят это», – сказал Уитакер со смехом. «Им не нравится это в любителях. Когда ты профессионал, ты можешь это делать».

Бойцы от Пернелла Уитакера до Флойда Мэйвезера-младшего. Профессиональные звезды ставят защиту на первое место, но самые успешные боксеры-любители полагаются на агрессивность и размер своих ударов.

Нанесение ударов первым – и нанесение большого количества ударов – является наиболее эффективным способом максимизировать ваши шансы на успех в коротких схватках, судя по постоянно меняющимся критериям. .

Но Уитакер этого не хочет. Он не стал бы драться и не обменивался бы выстрелами, если бы мог ей помочь.

«У вас это во мне, но почему вы стоите (и торгуете), если вам не нужно стоять там?» – спросил Уитакер. «Ты ведь не получаешь денег за то, что тебя ударили?» И моя мама сказала: «Если ты сделаешь коробку, я хочу, чтобы ты выглядел здоровым». Несколько лет назад у меня был небольшой порез, но это все, что у меня есть. Мое лицо по-прежнему выглядит милым “.

Со своими обесцвеченными светлыми волосами и телом ростом 6 футов 3 Уитакер вырезает фирменную форму между веревками. В отделе, наполненном массивными образцами тела, Уитакер – атлет стройной формы.

Когда звонит звонок, Уитакер борется с мировоззрением, почти не совпадающим с тем, чего большинство фанатов, не говоря уже о судьях, хотят от боксеров. Тот мальчик из Уэст-Мидлендса, который открыто признает, что ненавидит бокс, знает, что пытается идти по канату к золоту, в то время как все остальные идут по тротуару – и он не извиняется за это.

Его полуфинальная победа над имамом Хатаевым была таким мастерством защиты и отвагой, что разъяренный россиянин явно считал, что выиграл, хотя многие из его ударов попадали только в воздух.

Были времена, когда я думал: «Знаешь, Бен? Рискни. – сказал Уитакер. «Но я не хотел, чтобы это стало видео в Instagram, которое снимают, поэтому я подумал:« Давайте сохраним дисциплину, мы победим ». “

Покидая ринг, Уитакер разбил несколько тактов «Gold», песни балета Шпандау, которую постоянно играли в лондонском боксерском клубе на Играх 2012 года.

«Я получил серебро, – сказал он, – но я должен снова изменить этот цвет».

Как рассказывает Уитакер, бокс стал его жизненным путем только потому, что он не мог придумать ничего лучшего.

После того, как его исключили из школы в своем родном городе Дарластон, он работал продавцом в спортивном магазине и ведущим на стадионе Молине и Вулверхэмптоне, прежде чем его уволили с работы за то, что он ел выпечку и прятался в ванных комнатах, чтобы избегать людей. .

Его отец, который также работал в Molyneux, посоветовал ему серьезно заняться боксом после недавнего несчастного случая на работе, даже разбудив сына, а затем катаясь с ним на велосипеде во время бега. Бен быстро стал чемпионом среди британских любителей.

«Я ненавидел это», – сказал Уитакер. «Кто хочет бить по лицу? Но у меня не было другой двери. У меня не было телосложения или дисциплины, но я был очень талантлив. Я участвую в гонках чаще, чем раз в месяц: «Я могу кое-что сделать».

У Уитакера есть последний соперник, которого нужно удивить: Лопес, золотой медалист в среднем весе в Рио.

Уитакер будет претендовать на третью медаль Великобритании в полусреднем весе за последние четыре Олимпиады, но надеется на свое первое золото с 1924 года в категории, ранее выигранной Кассиусом Клэем, Леоном Спинксом и Андре Уордом, а также нынешним токийским супертяжеловесом Хулио Сезаром Ла Крузом.

Уитакер очень хочет присоединиться к этому клубу, но боксу все еще не хватает его сердца. Он пишет музыку под именем Benzo и хочет спеть свои собственные песни в Токио.

«Но моя музыка слишком откровенна», – сказал он с улыбкой. «Так что, возможно, теперь мне придется сделать несколько чистых копий, потому что F-слова могли быть повсюду, и я не думаю, что рефери захотят этого».

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