Танцовщица Адити Мангалдас выступит вживую в России

Нью-Дели :

«День 7 марта 2020 года запечатлелся в моей памяти. Это было мое последнее живое выступление до того, как пандемия охватила мир. Это был волшебный вечер в Орчхе! темное небо, ошибочно заверившее нас в непрерывности ».

Добавляя: «Спустя несколько месяцев мы снова находимся на пороге живых выступлений. Для нас большая честь и удовольствие выступить на XV Международном театральном фестивале имени Чехова 2021 года в Москве по приглашению Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации. культуры, Москва-Сити, но с таким чувством уязвимости, внутренней силой и потворством танцу Мы с моей компанией отправляемся в мир, известный … неизвестный, – пишет Адити Мангалдас.

Спектакль «Life Celebrated – Uncharted Seas» улавливает суть того, что сложно назвать, и ищет сущность жизни, такой хрупкой и в то же время такого прекрасного подарка. Стою один, глядя на далекие звезды. Чувствуя, как внутри нас бьется наше сердце; Празднуя жизнь вокруг нас, разве мы не задумывались, о чем все это? Что такое жизнь? Что лежит за пределами известных миров? Что лежит за пределами того, что может воспринять наш разум? Что скрывается в глубине наших сердец?

Исследует смысл жизни во всем ее великолепии.

В «Прерывании жизни», современном танце, основанном на катхаке, они говорят: «Мы всегда считали, что жизнь – это непрерывный поток. Но нынешняя эпидемия заставила нас признать тот факт, что мы были неправы, и что жизнь постоянна и постоянна. . Эти прерывания кажутся плотиной на текущей реке, Он внезапно появился из ниоткуда ».

Прерванная жизнь будет представлена ​​в двух частях: «Отслеживаемые» и «Параллельные путешествия».