Тарасов отдает 46 патронов. «Блю Джекетс» обыграли «Пантерс» со счетом 5:3.

Колумбус, Огайо (AP) — Шон Коралли забил шорт-стоп, а Даниэль Тарасов ответил 46 бросками, когда «Коламбус Блю Джекетс» одержали победу со счетом 5: 3 в воскресенье вечером, завершив третье поражение «Флорида Пантерз» подряд.

Джонни Годроу забил гол и сделал две результативные передачи, Кент Джонсон забил свой первый гол в НХЛ, а Игорь Чинаков и Бон Дженнер добавили гол в пользу «Коламбуса», выигравшего четыре из пяти последних хоумранов. Тарасов столкнулся с 49 бросками и 94 попытками бросков в своей первой победе с 23 октября.

За Флориду отличились Мэтью Ткачук, Аарон Экблад и Колин Уайт, а Ник Казинс добавил по две результативные передачи. Сергей Бобровский остановил 18.

«Флорида» повела со счетом 1:0 на 7:52 в первом матче, когда Ткачук головой Густава Форслинга головой от синей линии забил головой, забив свой третий гол в таком же количестве игр.

Чинаков сравнял счет за девять минут до перерыва, забив первый гол с 30 октября, а Джонсон сделал счет 2:1, забив мощный гол на 2:53 второго периода.

Экблад перетащил мяч в пользу «Флориды», ткнув шайбу между щитками Тарасова примерно за три минуты до конца второго периода, чтобы забить свой первый гол после пропуска 11 игр из-за травмы нижней части тела.

Коралли снова вывел Колумбуса вперед на 1:57 третьего, отразив удар Эрика Робинсона за 35 секунд до конца во Флориде и забив его четвертый гол в том же количестве игр. Затем Гудро вывел «Коламбус» вперед на два гола на 7:55 и пробил с левого круга.

Дженнер сделал счет 5-2 за две минуты до конца игры, за ним последовал Колин Уайт с 55 секундами до конца.

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Флорида: Бостон принимает в среду вечером.

Колумбус: в среду вечером принимает Монреаль.

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