Тара Липински и муж разбираются со скандалом в фигурном катании 2002 года

Есть одно слово, которое всегда привлекает внимание всего мира в спорте: скандал.

В фигурном катании была своя доля — кто-нибудь помнит Тоню и Нэнси в 1994 году? Его проверяли так же часто, как Натан Чен делает четверной прыжок.

Не столько позор 2002 года на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. До сих пор.

Тара Липински, олимпийская чемпионка 1998 года, а ныне аналитик NBC, вместе с мужем Тоддом Капостаси сняли четырехсерийный документальный сериал на Peacock, потоковом канале NBC. Он называется «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» и подробно рассматривает последствия судейских проступков для двух участвовавших команд: канадцев Джейми Сейла и Дэвида Пеллетье, россиян Елены Бережной и Антона Сихарулидзе.

Сразу после того, как всплыли нарушения в подсчете очков, связанные с французским судьей Мари-Рейн Ле Гунь, Сале и Пеллетье, занявшие второе место после россиян, стали вторыми золотыми медалистами. Затем они разделили главный подиум на церемонии награждения.

«Мне, как олимпийскому чемпиону, было грустно знать, на что похожа эта ночь», — объясняет Липински. «Вы катаетесь от души, и все идет как надо, все остальное — это веселье, погружение в толпу и просмотр меток. И вы побеждаете и проводите время на подиуме, слушая национальный гимн, и это одноразовые воспоминания на всю жизнь.

«Я думаю, все они согласятся, что это была самая странная и неудачная ночь. Как неудобно и крайне неловко было делить верхний подиум. Дэвид сказал, что это было «сделано для людей, а не для нас».

«Я не думаю, что кто-то из этих фигуристов вернется в ту ночь, когда у них будет шанс на олимпийскую славу, и они испытают, каково это — выиграть золотую медаль».

Вместо этого они получили хаос. Как сообщает АП:

«Итак, в воскресенье вечером, после окончания оригинального танца, на лед расстелили синий ковер, а поверх него установили пьедестал для медалей. Канадский и российский флаги были вывешены на эшафоте, готовые быть натянутыми на стропила.

«Это могло быть неловко — медали, обычно выигранные одной парой, делились между двумя. Но Бережная и Сихарулидзе изящно приняли своих со-чемпионов, что признали Сале и Пеллетье».

Тем не менее, как Липински и Капостаси выяснили во время интервью со всеми участниками, включая Ле Гуна, шрамы остались. О спорте, в котором сразу же была переработана система подсчета очков, убраны идеальные 6.0, которые в итоге не были такими уж идеальными. И о четырех фигуристах, 20 лет спустя.

Липински отмечает, что за последние два десятилетия не было подробного рассмотрения этого скандала. Несмотря на то, что это была доминирующая тема во время Игр в Солт-Лейк-Сити, драма продолжалась в течение нескольких дней, в целом сложилось впечатление, что французский судья проголосовал в ту ночь за русских под давлением других.

«Но была необходима детализация каждого аспекта. Это глубокий и ответственный взгляд на то, что произошло», — говорит она о «ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ». «В этой истории так много разных слоев, о которых я даже не подозревал».

По словам Липински, этот документальный сериал — первый раз, когда Ле Гунь говорил с американскими СМИ. Они дали шестичасовое интервью.

«Это так сильно повлияло на ее жизнь, — говорит Липинскики. «Она вернулась к маме во Францию ​​и чувствует, что не может жить своей жизнью, так скучает по спорту. К сожалению, она даже подумывала о самоубийстве.

«Двадцать лет спустя мы увидим, где сейчас находятся эти люди и как сильно это повлияло на их жизнь».

Липински и Капостаси надеются сделать больше проектов со своим May Fifth Productions. Не обязательно сосредотачиваться на фигурном катании, хотя у него есть потенциал.

«Причина, по которой я хотела это сделать, заключалась в том, что я никогда не хочу отступать от того, что произошло в этом виде спорта, и это было огромным недостатком», — говорит она. «Приятно не притворяться, что этого не было, но почему бы не взглянуть на это, пережить историю заново и узнать больше? В то же время мы можем оценить, что этот вид спорта развился и имеет новую систему судейства».

И, в последние годы, никаких скандалов.