Тарик Сент-Патрик из Power хватает еще одно тело, на этот раз это русский Линк в Бруклине, а не Брайден Уэстон, как тростник, спросите его об этом.

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Power Book II: Ghost — это спин-офф популярного телешоу Power, в котором рассказывается история Тарика Сент-Патрик, который пытается ориентироваться в опасном мире торговли наркотиками и организованной преступностью во время учебы в колледже. В последнем эпизоде ​​​​Кейн Техада, сын торговца наркотиками Моне Техада, приказывает Брейдену Уэстону убить русскую связную компанию в Бруклине. Это произошло после того, как Дрю Техада, младший брат Кейна, оказал Брейдену услугу за убийство Ника, который был тренером в Weston Holding, но тайно участвовал в торговле наркотиками.

Однако когда Брайдену приходит время нанести удар, он замирает и не может нажать на курок. Тарик Сент-Патрик, который работал с Брейденом, вмешивается и делает смертельный выстрел, чтобы спасти своего друга. Затем они убегают с Эффи в итальянский ресторан, чтобы сбежать от преследующих их членов русской мафии.

Позже в этом эпизоде ​​кузены Фрэнка Кейн, Дрю и Лоренцо Техада обнаруживают, что тело схватил чернокожий, а не белый человек, который должен был быть Брейденом Уэстоном. Они подозревают, что это идеальное время, чтобы воспользоваться этой открывающей глаза возможностью Техадаса после того, как их контакт был застрелен на улице.

В конце эпизода Кейн пишет Брейдену, чтобы сообщить новости и расспросить его о Лорен, и она спрашивает его, жива ли она еще, потому что, очевидно, если бы Брайден кого-то убил, не было бы проблем повторить это, а не спрашивать людей. для него. В имени Кейна упоминается Тарик, поскольку человек, по его мнению, убил русского связного.

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