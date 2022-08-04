Татарское меньшинство России скорбит о потере поста главы региона

Всего две строчки в небольшом бюрократическом документе.
Но назначение президентом Владимиром Путиным Рустама Минниханова, главы российской Республики Татарстан, «президентом» региона в указе в прошлом месяце стало символическим моментом в эрозии региональной автономии.
Впервые с момента образования Российской Федерации в 1990-х годах глава Татарстана не упоминается как «президент».
«Татарстан очень долго сопротивлялся этому переименованию, потому что регион всегда был в авангарде федерализма, — говорит татарский политолог и журналист Руслан Айсин.
Понижение титула вызвало переоценку ценностей в регионе с преобладающим мусульманским населением и среди более широкой общины татар, второй по численности этнической группы России.
Это также знаменует собой конец региональных президентов в России — Путин теперь единственный человек, которого официально можно назвать президентом в стране.
Изменение произошло после того, как его подписал Путин. Закон Несмотря на отсутствие региональных президентов в декабре возражения От областного собрания Татарстана и других культурных и политических деятелей.
«Единственный положительный момент в том, что Татарстан, наконец, проиграл пост президента, и наше правительство смогло противостоять Москве», — сказал Рафиз Кашапов, ветеран движения за права татар и соучредитель региональной группы сторонников независимости «Свободный идол». — Уральское движение.
По словам Айсина, Татарстан исчерпал все свои «имеющиеся правовые ресурсы» в безуспешной попытке помешать реализации изменения.
Даже действующий президент Минниханов выразил разочарование декабрьским решением сказал В то время журналисты заявили: «Наши голоса не слышны».
Айсин сказал The Moscow Times, что когда началось вторжение России в Украину, сопротивляться не было смысла.
«После начала вооруженной агрессии России против Украины… конечно, любая точка зрения, противоречащая официальной позиции Москвы, считается государственной изменой», — сказал он.
Однако татары, проживающие в регионе, говорят, что даже если формальная оппозиция изменениям прекратится, неформальная оппозиция может продолжиться.
Через несколько дней после обнародования указа Путина спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухамедшин объявлен Пока титул не будет официально изменен в собственной конституции территории, регион будет называть Миннегано «президентом».
Аналогичного подхода может придерживаться и широкая татарская общественность, особенно татарская интеллигенция, которая исторически поддерживала проект суверенитета региона.
«Я могу с уверенностью говорить только за свое окружение: все используют слово «президент» и часто продолжают его использовать», — сказала The Moscow Times Алсу Кафис, популярный YouTube-блогер из Татарстана.
Татарстан, проголосовавший за отделение от России в 1992 году, но оставшийся в составе Российской Федерации после заключения соглашения о разделе власти с Москвой, уже давно считается наблюдателями последним бастионом российского федерализма.
Хотя в 1990-х годах 12 регионов России получили местные президенты, они постепенно были распущены под давлением Москвы. Только Татарстан сохранил титул после того, как соседний Башкортостан отказался от него в 2015 году.
«Заголовок отсутствует… последний и окончательный [Tatarstan’s] «Проект суверенитета начался в начале 1990-х и достиг своего пика в середине 2000-х, — говорит Кейт Грини, эксперт по российской политике из Skidmore College.
Утрате президентского поста предшествовали и другие ограничения региональной автономии. Татарстан был вынужден отказаться от обязательного преподавания татарского, второго официального языка, в школах в 2017 году, что нанесло серьезный удар по сохранению идентичности региона.
«Конечно, это конец интересной и обнадеживающей эпохи, но он давно назрел», — сказал Грини The Moscow Times.
Рост самодержавия в России означает, что бремя сохранения наследия татарского государства ляжет на плечи диаспорских активистов и диаспорщиков, считает журналист и эксперт Айсин.
Во всем мире проживает не менее 1 миллиона татар, в том числе в Турции, США и Объединенных Арабских Эмиратах, а также в нескольких странах-членах ЕС, таких как Германия, Чехия и Литва.
«Политическая элита Татарстана опустошена, потеряна и не знает, как действовать», — сказал Айсин. «Татары, живущие за пределами Татарстана и за пределами России, подключились к дискуссии о будущем Татарстана не только потому, что это главный дискурс… У Татарстана нет другого выбора, кроме как говорить, когда он не может говорить».
Кашапов, живущий за пределами России, считает, что как никогда важно говорить о татарском государстве и напоминать миру о существовании нации.
«Сегодня уничтожено звание президента Татарстана, завтра — [Moscow] Он может разрушить и сломить Республику Татарстан», — сказал он The Moscow Times.
«Все символы, которыми мы гордимся, скоро исчезнут. Именно поэтому мы поднимаем официальный флаг Татарстана на всех мероприятиях: чтобы напомнить людям, что у нас есть государство, у нас есть флаг.
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