Всего две строчки в небольшом бюрократическом документе.

Но назначение президентом Владимиром Путиным Рустама Минниханова, главы российской Республики Татарстан, «президентом» региона в указе в прошлом месяце стало символическим моментом в эрозии региональной автономии.

Впервые с момента образования Российской Федерации в 1990-х годах глава Татарстана не упоминается как «президент».

«Татарстан очень долго сопротивлялся этому переименованию, потому что регион всегда был в авангарде федерализма, — говорит татарский политолог и журналист Руслан Айсин.

Понижение титула вызвало переоценку ценностей в регионе с преобладающим мусульманским населением и среди более широкой общины татар, второй по численности этнической группы России.

Это также знаменует собой конец региональных президентов в России — Путин теперь единственный человек, которого официально можно назвать президентом в стране.

Изменение произошло после того, как его подписал Путин. Закон Несмотря на отсутствие региональных президентов в декабре возражения От областного собрания Татарстана и других культурных и политических деятелей.

«Единственный положительный момент в том, что Татарстан, наконец, проиграл пост президента, и наше правительство смогло противостоять Москве», — сказал Рафиз Кашапов, ветеран движения за права татар и соучредитель региональной группы сторонников независимости «Свободный идол». — Уральское движение.