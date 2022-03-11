Твиттер удалил твит посольства России, обвиняющего беременную жертву теракта в том, что она кризисная актриса

Группа аккаунтов российского посольства в Твиттере распространяет дезинформацию по мере эскалации кровавого вторжения страны в соседнюю Украину, но это может не сходить им с рук надолго.
В четверг Twitter принял меры против одного возмутительного твита, в котором утверждалось, что беременная жертва сбежала с сайта. Взрыв больницы в Мариуполе Он был представлен в «Очень реалистичном макияже». Аккаунт принадлежит посольству России в Лондоне, которое активно распространяет ложную информацию о продолжающейся российской агрессии в Украине.
В ответ на фотографию беременной женщины, сделанную после нападения, RussianEmbassy написало в Твиттере: «…У нее очень реалистичный макияж. Во время забастовки она приняла на себя давний неонацистский батальон «Азов», который попросил весь личный состав освободить помещение.
Ложные обвинения, по-видимому, возникли в Telegram-каналы на русском языкекто обвинил Украинский блогер находится в больнице Кто сыграл двух разных беременных женщин на месте взрыва.
Россия продолжает отрицать и искажать свою военную агрессию в Украине, часто используя ложь, которую легко опровергнуть. Но эта информация по-прежнему циркулирует в системе дезинформации, набирая силу и подпитывая новые, более диковинные заявления.
В твиттере посольство России в Лондоне за последние 24 часа удалило как минимум три твита за нарушение правил платформы. Тем не менее, твит, закрепленный в верхней части брифинга посольства, обвиняет Украину в «уничтожении» населения двух восточных регионов страны, где местное руководство поддерживает российский режим.
Язык «геноцида» перекликается с ошибочным оправданием президента России Владимира Путина объявления войны Украине. В прошлом месяце Путин заявил, что «то, что происходит сегодня в Донбассе, является геноцидом», и заложил ложную основу для вторжения. TechCrunch обратился к Twitter с вопросами о том, как компания кладет конец российской дезинформации о вторжении.
Это не первый случай, когда Россия использует виртуальное присутствие своего посольства для распространения собственного нарратива. Лаборатория цифровых криминалистических исследований Атлантического совета изучила, как российское правительство использует «полномасштабное» сочетание формальных и неформальных аккаунтов для… Усилить искаженные сообщения в Интернете.
«Некоторые из каналов, которые он использует, являются публичными и официальными; все они работают вместе, чтобы создать видимость множества голосов и точек зрения и скрыть скоординированный подход», — написал старший научный сотрудник Бен Нимо.
В четверг Twitter предпринял более решительные действия, по крайней мере, против еще одного известного источника дезинформации, Комментарии, учетная запись, которая играет активную роль в распространении ложной теории заговора о том, что Соединенные Штаты обладают лабораториями биологического оружия в Украине. администрация Байдена выразил обеспокоенность Поток дезинформации, связанный с биологическим оружием, может предвещать российскую химическую атаку в стране.
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