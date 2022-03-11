Твиттер удалил твит посольства России, обвиняющего беременную жертву теракта в том, что она кризисная актриса

Группа аккаунтов российского посольства в Твиттере распространяет дезинформацию по мере эскалации кровавого вторжения страны в соседнюю Украину, но это может не сходить им с рук надолго.

В четверг Twitter принял меры против одного возмутительного твита, в котором утверждалось, что беременная жертва сбежала с сайта. Взрыв больницы в Мариуполе Он был представлен в «Очень реалистичном макияже». Аккаунт принадлежит посольству России в Лондоне, которое активно распространяет ложную информацию о продолжающейся российской агрессии в Украине.

В ответ на фотографию беременной женщины, сделанную после нападения, RussianEmbassy написало в Твиттере: «…У нее очень реалистичный макияж. Во время забастовки она приняла на себя давний неонацистский батальон «Азов», который попросил весь личный состав освободить помещение.

Ложные обвинения, по-видимому, возникли в Telegram-каналы на русском языкекто обвинил Украинский блогер находится в больнице Кто сыграл двух разных беременных женщин на месте взрыва.

Россия продолжает отрицать и искажать свою военную агрессию в Украине, часто используя ложь, которую легко опровергнуть. Но эта информация по-прежнему циркулирует в системе дезинформации, набирая силу и подпитывая новые, более диковинные заявления.

В твиттере посольство России в Лондоне за последние 24 часа удалило как минимум три твита за нарушение правил платформы. Тем не менее, твит, закрепленный в верхней части брифинга посольства, обвиняет Украину в «уничтожении» населения двух восточных регионов страны, где местное руководство поддерживает российский режим.

Язык «геноцида» перекликается с ошибочным оправданием президента России Владимира Путина объявления войны Украине. В прошлом месяце Путин заявил, что «то, что происходит сегодня в Донбассе, является геноцидом», и заложил ложную основу для вторжения. TechCrunch обратился к Twitter с вопросами о том, как компания кладет конец российской дезинформации о вторжении.

История продолжается

Это не первый случай, когда Россия использует виртуальное присутствие своего посольства для распространения собственного нарратива. Лаборатория цифровых криминалистических исследований Атлантического совета изучила, как российское правительство использует «полномасштабное» сочетание формальных и неформальных аккаунтов для… Усилить искаженные сообщения в Интернете.

«Некоторые из каналов, которые он использует, являются публичными и официальными; все они работают вместе, чтобы создать видимость множества голосов и точек зрения и скрыть скоординированный подход», — написал старший научный сотрудник Бен Нимо.

В четверг Twitter предпринял более решительные действия, по крайней мере, против еще одного известного источника дезинформации, Комментарии, учетная запись, которая играет активную роль в распространении ложной теории заговора о том, что Соединенные Штаты обладают лабораториями биологического оружия в Украине. администрация Байдена выразил обеспокоенность Поток дезинформации, связанный с биологическим оружием, может предвещать российскую химическую атаку в стране.