Твит Пирса Моргана о принце Луи взорвался из-за шутки «тети» Меган Маркл

Меган Маркл впервые с королевской семьей с тех пор, как она удивительным образом уничтожила их на глазах у всего мира и Опры Уинфри — и Почта Пирс Морган Он внимательно наблюдал.

Откровенный британский комментатор, давно Откровенный критик бывшей звезды «Форс-мажоров» — Зайдите в Твиттер, чтобы Поделитесь язвительной шуткой О королевском возвращении Маркл, которое быстро взорвало интернет.

Морган собрал серию файлов Вирусные изображения Молодой принц Луи показан раскачивающимся и кричащим на балконе Букингемского дворца, прежде чем оптимистично написать в Твиттере: «Это когда тетя Меган приехала?»

Твит быстро набрал более 17 000 лайков, и многие люди хвалили Моргана за то, что он сказал то, что думал.

«Массовая реакция на мой твит прекрасно отражает общественное мнение о герцоге и герцогине Сассекских», — сказал Морган The Post в пятницу. «Большинство людей смеялись, потому что теперь они мировые акции, смеющиеся после всех их выходок по вытаскиванию денег из собственности».

Однако ведущий новой глобальной телепередачи «Пирс Морган без цензурыОн добавил: «Но уменьшающееся число коварных и лишенных чувства юмора фанатов Wake-up снова привело в ярость Меган и Гарри, потому что они действительно верят, что Сассексы — самые большие жертвы в мире. Эта вера, как и мой твит, забавна».

Пирс Морган стал вирусным в социальных сетях в пятницу после того, как он использовал фотографии принца Луи в твите, который затмил Меган Маркл. Джеймс Уотлинг / Мега

Среди Peanut Show пошутили в Твиттере: «Вся Великобритания такая!» Один человек написалутверждая, что все британцы одинаково драматично отреагировали на Маркл.

«Их освистали, когда они поступили на службу. Надеюсь, это на Netflix», Еще один стук впо ссылке прохладный прием Маркл и ее муж приветствовали принца Гарри на вечеринке в соборе Святого Павла.

Действительно, некоторые возражали против того, что Морган присвоил Маркл во время празднования платинового юбилея королевы, учитывая его долгую историю критики ее.

«Из всего, что можно было вывесить в день праздника и сбора людей, выбери это. Зачем нужно такое безобразие?!» — спросил пользователь Twitter.

«Я знал, что вы не можете прожить 4 дня, не упомянув Меган. Но я думал, что вы, по крайней мере, воздержитесь в первый день из уважения к королеве».

Фотография Маркл и ее мужа принца Гарри была сделана в Лондоне в пятницу. Это был первый раз, когда Маркл увидела многих членов королевской семьи лицом к лицу после неожиданного интервью Опры Уинфри в марте 2021 года.

Морган и Маркл когда-то были в дружеских отношениях, так как пара вместе выпивала в британском баре в 2016 году.

«Мы провели два часа в баре, она выпила пару грязных мартини, а я выпил несколько пинт, и мы накурились». Морган снова объяснил это в 2018 году. «Затем я посадил ее в такси, и это оказалось такси, которое отвезло ее на вечеринку, где она познакомилась с принцем Гарри. На следующий вечер они вместе поужинали в одиночестве, и это было последнее, что я слышал от Меган Маркл. .»

Тогда Морган сказал: «Ты затенил меня». «Меган Маркл меня обманула».

Пирс долго сомневался в мотивах Маркла после того, как он «призрак» его в 2016 году. Изображения GC через Getty Images

С тех пор обозреватель The Post подверг сомнению мотивы звезды, критикуя ее после того, как она разбила королевскую семью в своем интервью с Опрой Уинфри в прошлом году.

Во время этого сексуального сидения актриса, принадлежащая к двум расам, лежит на полу. обвинения в расизме У одного из неназванных членов королевской семьи есть «опасения по поводу того, насколько темный» цвет лица у ее сына Арчи.

Она также утверждала, что у нее были мысли о самоубийстве, когда она жила в Великобритании и выполняла свои обязанности рабочего члена королевской семьи.

Затем Морган отверг заявление Маркл о том, что ее психическое здоровье находится в тяжелом состоянии, и Прорывается в печально известную группу «Доброе утро, Британия». После того, как один из его коллег раскритиковал его за то, что он не поверил ее утверждениям.

Морган отказался извиняться за свои комментарии и покинул утреннее шоу с самым высоким рейтингом. С тех пор он выздоровел со своим собственным шоу, «Пирс Морган без цензуры».

Тем временем принц Луи стал честной звездой мероприятия Trooping of the Colour в четверг, которое положило начало четырехдневному празднованию платинового юбилея королевы Елизаветы II.

4-летний мальчик был запечатлен на камеру с преувеличенным выражением лица, когда он присоединился к своей семье на балконе Букингемского дворца под громкие аплодисменты толпы в торговом центре.

Кадры, которые Морган использовал в своем твите, транслировались по всему миру. Серия веселых мемов.