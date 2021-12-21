ТГУ завоевал 21 титул на Всероссийском чемпионате по подводному плаванию.

На днях в Красноярске прошли Всероссийские студенческие соревнования по подводному спорту. Команда ТГУ впервые заняла второе место и завоевала 20 индивидуальных медалей: 6 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых.

В турнире приняли участие пловцы из Москвы, Челябинска, Екатеринбурга, Ярославля, Смоленска, Томска и Красноярска; Среди них были действующие чемпионы мира и победители Международных студенческих соревнований по финсвиммингу 2021 года, которые проходили в Томске.

Алена Баршина, магистрантка Института экономики и менеджмента ТГУ, стала первой в 100-метровом погружении и 50-метровом «апноэ». Кирилл Добрынин (Юридический институт) завоевал золотую медаль в заплыве на 50 м с двумя ластами. Команды ТГУ также выиграли и у мужчин, и у женщин в эстафете 4–100 метров. Победителями стали Татьяна Причинина, Инга Курбатова, Екатерина Корносова, Алина Парчина, Дмитрий Берестов, Кирилл Мартынов, Степан Козлов и Иван Баскаков. Медали домой привезли также Анатолий Алексеевнин и Илья Шебрик с факультета физкультуры.

Турнир проводился с соблюдением всех правил безопасности в отношении эпидемии, в нем приняли участие 13 вузов. Наша команда присутствовала в полном составе: восемь пловцов и восемь женщин. Помимо индивидуальных победителей, в успехах команды внесли свой вклад Бинтанг Вега Хустиади, Татьяна Кравченко и Юлия Захарова ».

Бинтанг Вега Хоестиади, студент третьего курса Института экономики и менеджмента из Индонезии, начал тренироваться в SKATE, как только он поступил в ТГУ в 2019 году. Плавать он начал в шесть лет, но начал заниматься плаванием в ТГУ. За три года университетской жизни он принял участие почти в двадцати соревнованиях различного уровня, в том числе международных.

Анна Шевчик, руководитель Международного центра поддержки студентов.

2021 год стал особенным для томских пловцов и их болельщиков. Летом в Томске прошли XXI чемпионат мира по плаванию по плаванию и VI Международный университетский финсвимминг, где команда ТГУ заняла первое место. Под конец спортивного года пловцы ТГУ увенчались победами в Красноярске. Теперь команде предстоит готовиться к чемпионату мира по плаванию в Финсвимминге 2022 года в Линьяно, Италия.

Фотографии предоставлены СКЕЙТ ТГУ