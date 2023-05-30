25 мая Новый мировой рейтинг Список опубликован на сайте Round University Ranking (RUR). Томский национальный исследовательский государственный университет стабильно занимает 4-е место.у Место только для России раздел 151улицаВсемирное место проведения (Золотая лига).

Рейтинг составлен из 1214 университетов со всего мира. МГУ имени Ломоносова лидирует в российском рейтинге (87у место); В первую пятерку также входит Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (112у), Московский физико-технический институт (125у), Томский государственный университет (151улица) и Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (264у).

Соединенные Штаты лидируют, имея наибольшее количество университетов — 152, что составляет 12,5% от общего списка, за ними следуют Россия с 122 (10%) и Китай с 93 (7,7%).

для справки:

Рейтинговые списки Round University публикуются ежегодно с 2010 года. Университеты оцениваются по четырем направлениям: преподавание (40%), исследования (40%), финансовая стабильность (10%) и международное разнообразие (10%). Каждый регион имеет пять индикаторов с одинаковым количеством весов.