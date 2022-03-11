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Театр «Русский балет» подтверждает, что это не российская труппа на фоне предстоящего театрального шоу Джефферсона

11 марта, 2022
Marfa Fedoroa

«Мы бы кричали против войны, если бы могли, но мы танцоры. Так что мы танцуем за мир».

Бомонт, Техас. Люди и компании по всему миру бойкотируют российскую продукцию и разрывают связи с российскими компаниями на фоне российского вторжения в Украину.

В ближайшее время в Бомонт должна приехать труппа театра «Русский балет», и у общественности остались вопросы. Многие с осторожностью относились к субсидированию компаний, связанных с Россией.

Продюсер RBT Гила Хартвик сказала: «Люди задают вопросы, и это понятно. Они хотят знать, что они поддерживают, когда приходят на наши концерты».

В субботу RBT представит «Лебединое озеро» в Театре Джефферсона. Участникам задавали много вопросов, и они с удовольствием дали на них ответы.

Хартвик и Русская балетная лига подтвердили, что у RBT нет коммерческих отношений с Россией. По словам Хартвика, русский балет — это стиль танца.

«Мы — американская организация, — сказал Хартвик. «Мы названы в честь балетного стиля. Танцевальный стиль, русский балет, это стиль Вагановой. Это основа мирового балета, каким мы его знаем сегодня».

Официальные лица Русского балетного общества частично подтвердили это высказывание: «Метод Вагановой был разработан русской танцовщицей и педагогом Агриппиной Вагановой. Профессиональный балетный стиль и система обучения уделяют большое внимание прогрессу».

RBT гастролируют по США с февраля. Танцоры труппы приезжают из девяти разных стран, включая Украину, Польшу, Беларусь, Словению, Италию, Японию, Армению и Россию.

«Вы можете увидеть, как разные страны вместе исполняют этот прекрасный вид искусства на сцене», — сказал Хартвик.

Продолжающийся кризис в Украине поставил перед компанией и танцорами новый набор проблем и вопросов. У некоторых членов RBT есть родственники, которым пришлось эвакуироваться из Украины в целях безопасности.

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По словам участников, когда война приближалась к дому, выступление стало отдушиной для танцоров.

«Это способ убежать от их реальности, а также сделать мир немного лучше», — сказал Хартвик. «Когда они на сцене. Они Ротбарты. Они Одиллии. Они Одетты. Они клоуны. Они здесь, чтобы принести вам счастье, мир и надежду».

С тех пор, как начались теракты, RBT каждое выступление начинало с тега «Мы танцуем во имя мира». Теперь в их балете на кону гораздо больше и более глубокий смысл.

«Это гораздо больше, чем тур по прекрасной постановке классического балета», — сказал Хартвик. «Сейчас мы на миссии. Мы бы кричали против войны, если бы могли, но мы танцоры. Так что мы танцуем за мир».

Участники сказали, что балет является свидетельством мира и единства, которые команда RBT отстаивает своим танцем.

Хартвик сказал, что их сочетание международных талантов является живым доказательством того, что разные нации могут объединяться на одном этапе и создавать что-то прекрасное, а не разрушать его.

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