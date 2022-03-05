Театр «Русский балет» сменил название на РБТ перед шоу в Далласе

Театр «Русский балет» выйдет на сцену Majestic Theatre 18 марта под новым названием – RBT.

РБТ исполнит Чайковского Лебединое озеро В Далласе в рамках текущего тура в поддержку Украины.

в текущей ситуации Об этом сообщается на странице РБТ в Facebook. В четверг балетная труппа заявила, что изменила свое название «для оставшихся выступлений в туре» в поддержку «наших друзей, членов семьи и всех, кто страдает от боли и страха перед решениями небольшой группы монстров».

«Давайте не позволим им разрушить прекрасный мир и культуру, созданную миллионами смелых, добрых, умных и неравнодушных людей в мире.

Мы танцуем за мир. Мы на стороне Украины».

Танцевальная труппа получила Некоторые онлайн-отзывы перед шоу в Милуоки в четверг. Как сообщается на странице RBT в Facebook, после шоу многонациональная аудитория в Центре Пабло в О-Клэр, штат Висконсин, встретила съемочную группу бурными овациями.

«Все они профессиональные танцовщицы, которые учились в Русской школе балетной техники имени Вагановой, отсюда и название», — сказала WISN-TV в Милуоки продюсер RBT Джулия Хартвик. «Эта техника была основой современного мира балета, каким мы его знаем. На самом деле в этом названии нет ничего другого».

В состав RBT входят танцоры из России, Украины, Беларуси, Италии, Японии, Польши, Армении, Словении и других стран, сообщается на его сайте.

Танцевальная труппа разместила изображения украинского флага на своей странице в Facebook 24 февраля, в день, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

В январе RBT объявили, что гастролируют по 50 городам США с 9 февраля по 9 апреля. Помимо Далласа, танцевальная труппа останавливалась в Эль-Пасо, Абилине, Корпус-Кристи, Хьюстоне, Бомонте, Гринвилле, Макаллене и Сан-Антонио.

Хартвик сказал WISN, что люди часто извиняются за то, что нацелились на группу, узнав о предыстории ее названия.

«Хорошо. Хотя иногда нам нужно повторяться по 20 раз в день, это нормально, — сказал Хартвик. — В 99% случаев мы получаем слова поддержки. Иногда извинения. Мы очень благодарны за поддержку, которую танцоры получают от публики и исполнительских центров».