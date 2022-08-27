Тед Леонсис может подумать о покупке Orioles, если они поступят в продажу

Президент Monumental Sports & Entertainment, Тед Леонсиспредпринимает шаги, которые могут иметь огромные последствия для мира спорта DMV в долгосрочной перспективе.

Леонес, который уже владеет франшизами «Вашингтон Кэпиталз», «Вашингтон Уизардс», «Вашингтон Мистикс» и «Кэпитал Сити Джо Джо», рассматривает серьезную попытку победить «Вашингтон Нэшнлз» с партнером Дэвидом Рубинштейном. MSE также находится в процессе полной покупки NBC Sports Washington с целью создания уникальной потоковой платформы будущего.

давай сейчас отчет Блумберга Что Леонсис и Рубинштейн, уроженцы Балтимора, могут «подумать» о покупке Иволг, если они когда-нибудь поступят в продажу.

Иволга оценивается в 1,63 миллиарда долларов и является 18-й по стоимости франшизой в MLB.

Хотя Orioles в настоящее время недоступны, их владельцы, семья Питера Ангелоса, в настоящее время вовлечены в судебный процесс, чтобы определить будущее команды. Луи Ангелос подал в суд на своего брата Джона и его мать Джорджию в Окружной суд Балтимора за Джона. Он утверждает, что контролирует команду. Льюис считает, что это противоречит желанию его отца, чтобы его сыновья вместе управляли командой.

В иске говорилось, что «цель этого иска проста». По знамени Балтимора. Питер Ангелос создал фонд специально для обеспечения того, чтобы его сыновья в равной степени участвовали в принятии решений и наследовании всех семейных активов, включая Иволги. Однако Джон Ангелос тайно работал над тем, чтобы подорвать намерения своего отца и получить контроль в одностороннем порядке. Если бы только Ангелос был вынужден предпринять это действие, чтобы все исправить».

Судебный процесс также с этой контролирующей силой, июнь мог Он перевез команду в Теннесси, где у него есть дом — Джон категорически отрицал это обвинение.

Примечательно, что в MLB, Ни один владелец не может владеть более чем одной франшизой. Таким образом, Леонсис и Рубинштейн, похоже, в первую очередь пытаются убедить граждан. Если это не удастся, они могут нацелиться на Ориол в будущем.

Что бы ни случилось в конце, кажется, что Леонис каким-то образом хочет, чтобы одна или обе игры бейсбольной команды были в его спортивной сети в будущем, что могло бы дать ей интересные летние программы. Игры Orioles и Nationals в настоящее время появляются в Mid-Atlantic Sports Network. Иволги и горожане В настоящее время участвует в судебном процессе Растянуто на годы о том, как деньги делят с канала.

Фото баннера: Ян Холланд/RMNB