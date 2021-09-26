Телевизионная драма настолько плоха, что это могла быть российская пропаганда

Наконец, у DCI Эми Силвы есть собственный убийца. Более того, она помешала заговору по дестабилизации мирового порядка, нанеся удар по британским средствам ядерного сдерживания. Так что вы будете приклеены к интервью в комнате для допросов, где коварного оператора сонара Мэтью Дауарда спрашивают о том, как он оказался российским оператором, верно? неправильный. «Без комментариев, – сказал Эдвард. И … вот и все. «Он нарцисс», – заявила Сильва. «Это заставило его почувствовать себя особенным. Это все, что я хочу видеть». Она, вероятно, тоже закатила глаза и сказала: «А, Обычный Человек “. А теперь разожги этот роман с прекрасной Д.И. Лонгакром.

Думаю, я понял остальную часть сюжета бдительность Эпилог (BBC One), который, по сути, составляет всю серию – убийство Крейга Берка, шеф-повара Джеки, старпом и борца за мир, отравление рулевого, надвигающийся захват нефтяного танкера, громкая сделка по освобождению торговец наркотиками из индонезийской тюрьмы и бедняга Сильва (Соран Джонс), запертая в торпедном аппарате, прежде чем вспомнить свой эротический код Морзе – все это было до тех пор, пока подводная лодка не была вынуждена появиться, и русские могли ее сфотографировать и тащить домой как пиар-ход. Другими словами, план выставить Королевский флот глупым. Разве русские могли добиться этого с меньшими затратами, выполнив показ шестисерийного драматического сериала, подобного этому?

Тем не менее, элементы хоккейного триллера были забавными: Лорн Макфадден становится Бондом Бадди в роли Дауарда, Прентис (Адам Джеймс) встречает шокирующий финал, наполненный нелепыми звуковыми эффектами, и два актера отважно – если позволяют слова – пытаются отключить балласт. клапан, пока вы полностью замачиваете. Они были предупреждены об этой проблеме с клапаном с помощью «предупреждения биллера», которое вы можете поставить на свою линию прокола.

Затем был командир Ньюсом (Патерсон Джозеф), который сохранил свою волю, несмотря на то, что командовал самой подверженной катастрофам подводной лодкой в ​​военной истории. На суше дела шли более гладко, поскольку де Лонгакр (Роуз Лесли) устанавливала свои собственные правила обращения с подозреваемыми с осторожностью, беседуя с одним из них на скамейке в парке.

Но что я знаю? Это был лучший рейтинг BBC за год – первую серию посмотрели более 10 миллионов человек. Вторая серия находится в стадии переговоров, но на подводную лодку она, очевидно, не будет. Возможности безграничны. Бдение на борту Международной космической станции? С этими сценариями возможно все.