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Телевизионная драма настолько плоха, что это могла быть российская пропаганда

27 сентября, 2021
Marfa Fedoroa

Наконец, у DCI Эми Силвы есть собственный убийца. Более того, она помешала заговору по дестабилизации мирового порядка, нанеся удар по британским средствам ядерного сдерживания. Так что вы будете приклеены к интервью в комнате для допросов, где коварного оператора сонара Мэтью Дауарда спрашивают о том, как он оказался российским оператором, верно? неправильный. «Без комментариев, – сказал Эдвард. И … вот и все. «Он нарцисс», – заявила Сильва. «Это заставило его почувствовать себя особенным. Это все, что я хочу видеть». Она, вероятно, тоже закатила глаза и сказала: «А, Обычный Человек “. А теперь разожги этот роман с прекрасной Д.И. Лонгакром.

Думаю, я понял остальную часть сюжета бдительность Эпилог (BBC One), который, по сути, составляет всю серию – убийство Крейга Берка, шеф-повара Джеки, старпом и борца за мир, отравление рулевого, надвигающийся захват нефтяного танкера, громкая сделка по освобождению торговец наркотиками из индонезийской тюрьмы и бедняга Сильва (Соран Джонс), запертая в торпедном аппарате, прежде чем вспомнить свой эротический код Морзе – все это было до тех пор, пока подводная лодка не была вынуждена появиться, и русские могли ее сфотографировать и тащить домой как пиар-ход. Другими словами, план выставить Королевский флот глупым. Разве русские могли добиться этого с меньшими затратами, выполнив показ шестисерийного драматического сериала, подобного этому?

Тем не менее, элементы хоккейного триллера были забавными: Лорн Макфадден становится Бондом Бадди в роли Дауарда, Прентис (Адам Джеймс) встречает шокирующий финал, наполненный нелепыми звуковыми эффектами, и два актера отважно – если позволяют слова – пытаются отключить балласт. клапан, пока вы полностью замачиваете. Они были предупреждены об этой проблеме с клапаном с помощью «предупреждения биллера», которое вы можете поставить на свою линию прокола.

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Затем был командир Ньюсом (Патерсон Джозеф), который сохранил свою волю, несмотря на то, что командовал самой подверженной катастрофам подводной лодкой в ​​военной истории. На суше дела шли более гладко, поскольку де Лонгакр (Роуз Лесли) устанавливала свои собственные правила обращения с подозреваемыми с осторожностью, беседуя с одним из них на скамейке в парке.

Но что я знаю? Это был лучший рейтинг BBC за год – первую серию посмотрели более 10 миллионов человек. Вторая серия находится в стадии переговоров, но на подводную лодку она, очевидно, не будет. Возможности безграничны. Бдение на борту Международной космической станции? С этими сценариями возможно все.

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