Телевизионным новостям может потребоваться новая бизнес-модель с уходом Трампа

NBC Nightly News и Dateline Телеведущий NBC Лестер Холт

Пора задуматься о новой бизнес-модели новостей. Примерно за последний год почти каждая медиакомпания запустила услугу подписки на видео по запросу (SVOD). Большинство из них не включили полные новостные разделы в продукты, в которых преобладают развлечения. AT&T, HBO Max WarnerMedia не включает линейный CNN. Peacock, принадлежащая Comcast NBCUniversal, включает в себя специальный онлайн-сервис, NBC News сейчасИ другие новости вещания, но не включают прямые кабельные передачи MSNBC или CNBC. Disney + не включает ABC News, а Hulu – нет. До пандемии в марте. Только Paramount + от ViacomCBS, который будет запущен в ближайшее время, включает в себя все местные и национальные новости для CBS в режиме реального времени. ViacomCBS не имеет кабельной сети новостей. На протяжении десятилетий телевизионные новости – как местные, так и национальные – были основным бенефициаром пакета платного телевидения. Телевизионные новости в прямом эфире, относительно дешевые в производстве, служат общественному благу и занимают эфирное время. Телеканалы CBS, NBC и ABC по несколько часов в день транслируют местные и национальные новости. CNN, Fox News и MSNBC в эфире и связанных с ним программах днем ​​и ночью. Сети генерируют миллиарды долларов за счет взимания партнерских сборов или сборов за ретрансляцию с поставщиков платного телевидения и рекламного времени для брендов. Сегодня руководители СМИ планируют будущее, в котором в Соединенных Штатах будет всего 50 миллионов домохозяйств с платным ТВ – по сравнению с примерно 75 миллионами сегодня. Новости почти наверняка останутся в традиционном пакете платного телевидения, пока оно существует. Но по мере того, как упадут глаза, основной бизнес будет постепенно ухудшаться. «Линейный пакет превратится в прямую трансляцию спорта, новостей и событий», – написал на этой неделе аналитик MoffettNathanson Майкл Натансон в записке для клиентов. «Потребление новостей в 2021 году началось на удивительно высокой основе, но ясно, что мы обеспокоены устойчивостью и проводим сравнения в течение года. Как долго новости могут длиться при таком сильном 2020 году? Трудно увидеть устойчивый импульс, чтобы соответствовать 2020 году. уровней ».

Рич Гринфилд, медиа-аналитик LightShed Partners, сказал, что просто превращать новости в развлекательные вещательные продукты не имеет смысла, потому что новостная аудитория не так велика. «У новостей не так много зрителей, и ничто не изменит этого», – сказал Гринфилд. «Новости никуда не исчезнут. Есть местные новости. Есть кабельные новости. Все будут небольшие компании». Прошлый месяцCNN, Fox News и MSNBC в течение дня привлекли около 1,3 миллиона зрителей – а январь был месяцем оживленных новостей, с восстанием Капитолия и вступлением в должность президента. В течение месяца около 2 миллионов домашних хозяйств смотрели в среднем 6 или 23 вечера местных новостей в Нью-Йорке, крупнейшем рынке США, если добавить все сети (ABC, CBS, NBC, FOX и CW). , по данным офисного ТВ, рекламировать. Добавление нескольких миллионов подписчиков к платформе потокового вещания не впечатлит Уолл-стрит. Например, цель Disney для Disney + – к 2024 году получить 260 миллионов подписчиков по всему миру. По-прежнему возможно, что Disney, WarnerMedia и Peacock наконец-то объединят прямые трансляции новостей со своими текущими потоковыми сервисами. Но новости имеют огромное рекламное значение, потому что их смотрят в прямом эфире, а рекламу нельзя пропустить. Простое объединение новостей в службы SVOD кажется упущенной возможностью монетизировать ценное программное обеспечение, которое ищут рекламодатели. Кристи Таннер, исполнительный вице-президент и генеральный менеджер CBS News Digital, сказала, что медиа-компании должны сосредоточиться на том, чтобы сделать независимые новостные операции прибыльными. «Нет никаких причин, по которым медиа-компания не должна вести успешную работу с новостями через какие-либо ключевые показатели эффективности», – сказал Таннер. «Представление о том, что новостной бизнес является самодостаточным, прибыльным, растущим, инновационным и успешным, не является надуманным». До сих пор цифровые новостные продукты редко воплощали линейное программирование. Фокс продает Fox Nation, дочерняя компания Fox News, за 5,99 доллара в месяц. WarnerMedia изучает Запуск службы вещания, ориентированной на CNN. Таннер сказал, что CBSN от ViacomCBS, бесплатный потоковый продукт на основе рекламы, отдельный от CBS Written News, является прибыльным. Со временем, по мере того как количество подписчиков на пакеты платного телевидения продолжает сокращаться, продукты с подпиской на новости, вероятно, будут копировать те же вещательные и кабельные программы.

Печатные новости и теленовости всегда существовали как две отдельные компании. Теперь оба они – цифровые продукты. В ближайшие годы весьма вероятно, что услуги вещания, такие как пакет кабельного телевидения, будут обновлены. Мы уже видели ее первый намек с ViacomCBS стал партнером Apple TV + Пакет Apple TV +, CBS All Access и Showtime за 9,99 долларов в месяц. Эти пакеты почти наверняка будут расти в содержании и ценовых предложениях. Что, если бы новостные продукты сделали то же самое? Потребители могут отдельно оплачивать пакет потоковых развлечений и пакет новостей. Впервые в истории потребитель может приобрести подписку на CNN, Fox News, The Washington Post и The New York Times со скидкой. Эта модель не была бы такой прибыльной, как кабельный пакет, потому что подписчики по-прежнему будут потребителями только новостей, а не всей телеаудитории. Но пакет новостей может расширить подписчиков на исторически сложившиеся печатные издания, стремящиеся увеличить количество цифровых подписок, создавая при этом более широкую аудиторию телевизионных новостей за пределами пакета кабельного телевидения. The Washington Post или New York Times, скорее всего, подпишутся только на пакет, где экономия от подразделения либо достаточно схожа, чтобы существующим клиентам не пришлось отменять существующие подписки, либо они размещены так, чтобы существующие подписчики могли преобразовать в пакет. Газета “Нью-Йорк Таймс На этой неделе она сказала Только 6,7 миллиона цифровых подписок. Его акции увеличились более чем на 300% за последние пять лет. Текущая цифровая подписка New York Times стоит 8 долларов в месяц в течение года и 17 долларов в месяц после этого. «Представление новостей в печати и на телевидении также может быть шагом к борьбе с дезинформацией», – сказала основательница Хелен Ли Пуч. Фонд перезагрузкиКоторая направлена ​​на Борьба с фейковыми новостями И чтобы помочь улучшить критическое мышление. «Лучший способ бороться с дезинформацией – это использовать множество хороших источников информации и то, за что нужно платить», – сказал Пуиг. «Пакет был бы отличным, но есть ли на него спрос?»