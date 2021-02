Телевизионным новостям может потребоваться новая бизнес-модель с уходом Трампа

Печатные новости и теленовости всегда существовали как две отдельные компании. Теперь оба они – цифровые продукты.

В ближайшие годы весьма вероятно, что услуги вещания, такие как пакет кабельного телевидения, будут обновлены. Мы уже видели ее первый намек с ViacomCBS стал партнером Apple TV + Пакет Apple TV +, CBS All Access и Showtime за 9,99 долларов в месяц. Эти пакеты почти наверняка будут расти в содержании и ценовых предложениях.

Что, если бы новостные продукты сделали то же самое? Потребители могут отдельно оплачивать пакет потоковых развлечений и пакет новостей.

Впервые в истории потребитель может приобрести подписку на CNN, Fox News, The Washington Post и The New York Times со скидкой. Эта модель не была бы такой прибыльной, как кабельный пакет, потому что подписчики по-прежнему будут потребителями только новостей, а не всей телеаудитории.

Но пакет новостей может расширить подписчиков на исторически сложившиеся печатные издания, стремящиеся увеличить количество цифровых подписок, создавая при этом более широкую аудиторию телевизионных новостей за пределами пакета кабельного телевидения.

The Washington Post или New York Times, скорее всего, подпишутся только на пакет, где экономия от подразделения либо достаточно схожа, чтобы существующим клиентам не пришлось отменять существующие подписки, либо они размещены так, чтобы существующие подписчики могли преобразовать в пакет. Газета “Нью-Йорк Таймс На этой неделе она сказала Только 6,7 миллиона цифровых подписок. Его акции увеличились более чем на 300% за последние пять лет. Текущая цифровая подписка New York Times стоит 8 долларов в месяц в течение года и 17 долларов в месяц после этого.

«Представление новостей в печати и на телевидении также может быть шагом к борьбе с дезинформацией», – сказала основательница Хелен Ли Пуч. Фонд перезагрузкиКоторая направлена ​​на Борьба с фейковыми новостями И чтобы помочь улучшить критическое мышление.

«Лучший способ бороться с дезинформацией – это использовать множество хороших источников информации и то, за что нужно платить», – сказал Пуиг. «Пакет был бы отличным, но есть ли на него спрос?»