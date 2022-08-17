Телевизоры Fallout Amazon выглядят действительно оригинально в новых утечках

картина : Bethesda / Kotaku / Федоровекб ( биржевая борьба )

Как известно, популярная ролевая серия Bethesda Капли Переходим к сериалу. Это снова является главным соображением, потому что Новые фото из группы. От Amazon очередная постъядерная адаптация просочилась где-то за последние 24 часа. В наши дни моды для видеоигр с живыми действиями становятся довольно хорошими, поэтому неудивительно, что комбинации выглядят очень аутентично для реальных игр Bethesda.

Первоначально вдохновленный носки Настольная ролевая игра, Interplay Капли Премьера на ПК состоялась в 1997 году, а в следующем году было выпущено продолжение. Пара побочных игр распространилась в 2000-х годах, прежде чем продолжение было отменено в 1998 году. выпадение 2 Это проложит путь для Bethesda из всех компаний, чтобы захватить франшизу и построить выпадение 3 В 2008 году для компьютеров и консолей. После одобренного критиками спин-оффа, очень простого сиквела и странной попытки создать сервисную игру с живым действием. Создано в оскорбительных условиях трудаИ Amazon анонсировала в 2020 году что живая адаптация появится на потоковом сервисе компании. С тех пор о сериале мало что было сказано.

хотя Последняя оригинальная утечка Фоллаут 4 сабреддит Его изображения были удалены путем внесения изменений, и с тех пор в Твиттере появились очевидные изображения телевизионной продукции, показывающие декорации, вырванные прямо из выпадение 3 или же 4.

Хотя об этом шоу еще мало что известно, конкретные изображения, если они и реальны, мало что дают. Похоже, «Убежище 32» сыграет какую-то роль, а детская комната на одном из фото очень похожа на начальные сцены из выпадение 3. Еще одна ферма появляется прямо за пределами хранилища.

Это не первая утечка информации о предстоящем телешоу. Чуть меньше месяца назад, компьютерные игры Я упомянул об утечках Он призван продемонстрировать реквизит классического парада силовых костюмов сериала. Еще в июле этого года, Еврогеймер Заметил «Супер Добер Март»— Который, как вы могли предположить, не был естественной средой обитания Статен-Айленда. Хотя вы могли бы меня обмануть.

Не все, что мы придумали, чтобы узнать больше о шоу, появилось благодаря утечкам. в июле, Официальная учетная запись Twitter на Xbox News Сообщается, что съемки сериала продолжаются. Несколько недель назад актер Уолтон Гоггинс тоже Поделитесь публикацией в его Instagram Снаружи его трейлера, где записано имя одного персонажа «Вурдалак». Неясно, одет Гоггинс на этой фотографии или нет.

Если вы играли Фоллаут: Нью-ВегасВы знаете, что пришло время для забавного рассказывания историй, так что теоретически нас может ждать забавное шоу. В качестве альтернативы, шоу может быть об освобождении другого поселения, которое нуждается в вашей помощи, или о бесконечных поисках вашего глупого отца или о чем-то еще.