Телевизоры Samsung Frame 2022 года дешевле, чем когда-либо, к Черной пятнице

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Самое время купить телевизор, который можно использовать как художественную инсталляцию. Amazon продает телевизоры Samsung 2022 года по лучшим ценам в Черную пятницу. В продаже есть все модели, но самая примечательная — 55-дюймовая модель. за 998 долларов (обычно 1498 долларов) и 65-дюймовый вариант за 1533 доллара (обычно 1998 долларов). Samsung Соответствие Это цены, если вы предпочитаете покупать напрямую. Вам придется заплатить дополнительно, если вы хотите получить более необычное преимущество, но экономия может упростить эту задачу.

Samsung

2022 версия шины В некотором смысле это та линейка, которую вы ожидали, когда Samsung представила линейку. Благодаря матовому покрытию экрана постоянный художественный режим выглядит более убедительно, чем на самом деле. предыдущие модели — Это почти похоже на холст, который оказался телевизором. Это также полностью обновленное устройство с 4K, HDR и такими удобствами, как поддержка голосового помощника (как Alexa, так и Google Assistant) и игровой режим. Вы не пожертвуете многим, чтобы завести разговор в гостиной.

Есть некоторые соображения. Вы не получите абсолютно наилучшее качество изображения от Samsung, поэтому вы можете обратить внимание на традиционные телевизоры высокого класса, такие как миниатюрный QN85B на основе светодиодов, если вам не нужны художественные работы. Кроме того, вам обычно нужно платить за подписку в Художественном магазине или за отдельные работы, если вы хотите шедевры таких художников, как Да Винчи, Ван Гог и Вермеер. Тем не менее, рамка — это солидная ценность по этим ценам, и она имеет большой смысл, если вы уже планируете закрепить свой монитор на стене.

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