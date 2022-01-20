Тележурналист врезался в свою машину во время прямой трансляции и грациозно подпрыгнул, чтобы закончить кадр.

«Новости никогда не прекращаются» — фраза, часто используемая в мире журналистики.

Фраза, которую Тори Йорги, телевизионный репортер WSAZ, филиала NBC в Хантингтоне, Западная Вирджиния, восприняла очень серьезно, когда ее внезапно сбила машина во время прямой съемки, и она упала и сразу же отскочила, чтобы закончить свой репортаж.

Авария была обнаружена в среду вечером, когда Йорджи сообщал, где в Данбаре произошло отключение основного водоснабжения.

В клипе она стоит лицом к камере, когда сзади подъезжает машина и бьет ее в спину.

Йорги в шоке шатается вперед: «Боже мой. Я только что проехал мимо машины, но я в порядке!» Ее камера упала на землю.

Она сказала со смехом: «Знаешь, этот прямой эфир для тебя! Все хорошо! Меня тоже сбила машина в колледже. Я так рада, что со мной все в порядке!»

Йорги благополучно ремонтирует камеру, свет и прыгает, чтобы закончить свой отчет об отключении воды.

В ролике слышно, как сбивший ее водитель извиняется, и Йорги отвечает: «Мэм, вы очень милы, и с вами все в порядке».

Йорги сказала своему соведущему в студии Тиму Эйру: «Эта женщина была такой милой. Она не хотела этого. Это был несчастный случай, и я знаю, что это было».

Она плавно перешла к своему отчету, сказав: «Снова Тим, мы вернемся в отчет. Мы находимся на Роксалана-Хиллз-драйв в Данбаре, здесь находится водоотделитель».

25-летняя Йорги из Пенсильвании сообщила NBC News в четверг, что чувствует себя хорошо после аварии, за исключением легкой боли в спине и правой ноге.

«Меня просканировали, и это не было переломом кости. Они сказали, что я буду немного болеть».

По ее словам, авария развернулась быстро, и она «упала в обморок» из-за того, что упала и снова встала.

«Я стояла там, смотрела в камеру и буквально собиралась заговорить, чувствуя себя так, будто меня ударили в спину, и я только что увидела машину», — сказала она.

Она вспоминает: «Я думала, что еду под рулем. В тот момент я думала, что меня сбили. Это было действительно страшно».

Йорги отмечает, что она не помнит, как падала и возвращалась.

«Это мой первый инстинкт, — сказала она, — просто приготовься, если сможешь».

Йорги сказала, что сразу же заверила сбившего ее водителя, что с ней все в порядке, отметив, что водитель и работники водоснабжения в районе, где она была застрелена, проверили ее.

Она сказала: «Я видела ее лицо, женщина, которая была за рулем, подверглась нападению. Постоянно случаются аварии. Я чувствовала необходимость сказать ей, что я в порядке».

Йорги сказала в своем посте, что часто «отряд из одной женщины» сообщает о полевых условиях в одиночку, так как это было в среду вечером.

Даже после падения Йорги не упустил момент и вернулся с докладом.

«Я чувствовал себя в безопасности, поэтому не ушел и продолжал снимать в прямом эфире», — сказал Йорги.

«Я очень люблю свою работу и ни за что на свете не променяю ее», — добавила она.