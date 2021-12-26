Телескоп Джеймса Уэбба завершил среднюю коррекцию курса: НАСА

ВАШИНГТОН, 26 декабря. (UNI / Sputnik) Космический телескоп Джеймса Уэбба успешно завершил коррекцию на середине курса и находится на пути к своему конечному пункту назначения: точке наблюдения, расположенной в 1 млн миль от нашей планеты, Национальному агентству по аэронавтике и исследованию космического пространства. Об этом сообщает администрация НАСА.

Успех! Сгорание коррекции промежуточного пути NASAWebb # 1 помогло установить траекторию Уэбба в направлении его орбиты вокруг второй точки Лагранжа [L2]1 миллион миль (1,5 миллиона км) от Земли ».

НАСА объяснило, что Уэбб будет вращаться вокруг Солнца по одной линии с Землей, так что солнцезащитный козырек может защитить телескоп от света и тепла.

Ракета Ariane 5 с усовершенствованным телескопом Джеймса Уэбба стартовала в субботу с космодрома Куру во Французской Гвиане. Самый большой и мощный космический телескоп из когда-либо запущенных, Webb заменит знаменитый телескоп Хаббла. Уэббу понадобится около месяца, чтобы достичь L2, и ожидается, что он начнет фотографировать Вселенную примерно через шесть месяцев.

Президент США Джо Байден поздравил всех, кто работал над космическим телескопом Джеймса Уэбба, с успешным запуском.

Российское космическое агентство Роскосмос также поздравило с надеждой на успешный полет телескопа в пункт назначения L2.

UNI / SPNNIK RNJ