Телескоп Джеймса Уэбба запечатлел «космические отпечатки пальцев» двух гигантских звезд | астрономия

Астрономы сделали потрясающее изображение 17 концентрических пылевых колец, напоминающих космический отпечаток пальца, в результате последних наблюдений с космического телескопа Джеймса Уэбба.

Образование образовалось в результате взаимодействия двух гигантских звезд, известных под общим названием двойная система Вольфа-Райе 140, на расстоянии более 5000 световых лет от Земли. Кольца создаются каждые восемь лет, когда звезды проходят близко друг к другу на своей длинной орбите. Когда они приближаются, солнечные ветры, исходящие от звезд, сталкиваются, в результате чего газ, текущий от звезд, сжимается в пыль.

«Подобно часам, WR140 выпускает скульптурное кольцо дыма каждые восемь лет, которое затем уносится звездным ветром, как воздушный шар», — сказал профессор Питер Татхилл из Сиднейского института астрономии Сиднейского университета, соавтор исследования. . «Восемь лет спустя, когда дуэт возвращается на орбиту, появляется еще одно кольцо, похожее на предыдущее, утекающее в космос внутри пузыря предыдущего кольца, как группа гигантских взаимосвязанных русских кукол».

Структура из 17 колец создавалась в течение примерно 130 лет и занимает площадь больше, чем наша Солнечная система.

Двойная система WR140 состоит из массивной звезды Вольфа-Райе и гораздо более крупного голубого гиганта. Вольф-Райт родился с массой, по крайней мере, в 25 раз превышающей массу нашего Солнца, и это звезда, приближающаяся к концу своего звездного жизненного цикла. Звезда Вольфа-Райе, которая горит гораздо горячее, чем в молодости, порождает сильные ветры, которые выбрасывают в космос огромное количество газа — считается, что в этом дуэте звезды потеряли по крайней мере половину своей первоначальной массы в результате этого процесса.

Когда углерод и тяжелые элементы выбрасываются в космос, они сжимаются на границе, где встречаются ветры от обеих звезд.

Доктор Оливия Джонс, научный сотрудник Центра астрономических технологий Великобритании и соавтор исследования, сказала: «Ветры от другой звезды загоняют газ в полосы, и у вас достаточно материала, расположенного близко друг к другу, чтобы он конденсировался в пыль». «Это не только удивительная картина, но и это редкое явление раскрывает новые подсказки о космической пыли и о том, как она может выжить в суровых условиях космоса».

Джонс сказал, что последние наблюдения могут дать новое представление о том, как первое поколение звезд насыщало свое окружение пылью и газом, давая начало более поздним поколениям звезд в ранней Вселенной.

Результаты были опубликованы в журнале Nature Astronomy.