Телефоны Google Pixel избавятся от слепящего белого экрана загрузки

В грядущем обновлении у телефонов Google Pixel не будет светлой и темной версий экрана загрузки, что почти полностью исключит ярко-белую версию.

В течение многих лет телефоны Pixel всегда отображали анимацию загрузки на белом фоне при каждом включении или перезапуске. В Android 10 Google добавила новый вариант темного режима Android на этот загрузочный экран, заменив темно-белый на ярко-черный, но только тогда, когда телефон переключен в темный режим. Перед Перезагрузить.

Как уже упоминалось Разработчики XDA При поддержке LineageOS Director 020400 ЛуккаGoogle а Новое изменение В проект с открытым исходным кодом Android, который изменяет телефоны Pixel на использование анимации белого экрана загрузки только один раз. В частности, белый экран загрузки используется только в том случае, если телефон никогда не настраивался после покупки или сброса настроек до заводских. После этого Pixel всегда будет использовать загрузочный экран темного режима, независимо от того, переключить ли темный режим.

Согласно сообщению, приложенному к изменению значка, «команда Google UI [has decided] Чтобы всегда использовать темную загрузку после того, как устройство станет доступным ». Кажется, изменение внесено таким образом, что если вы запланируете перезагрузку телефона для обновления поздно ночью, ваш Pixel не будет светиться ярким белым светом в вашей спальне – или где бы вы ни держали телефон на ночь.

Поскольку изменение на использование темного экрана загрузки теперь отображается только на значке Android, нам все равно придется ждать ежемесячного обновления Pixel в будущем, прежде чем наши телефоны будут иметь этот особенно яркий экран. Ботинок. Если бы только Google мог дать это средство невероятно яркому экрану перезагрузки для Chrome OS.

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