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Телефоны Google Pixel скоро могут получить серьезное обновление поиска

2 мая, 2022
Artem Sokolov

Телефоны Google Pixel, такие как Гугл пиксель 6 и Пиксель 6 Про Он поставляется с некоторыми программными настройками и дополнениями, которые помогают отличить его от всех других телефонов Android на рынке, и похоже, что еще одна важная новая функция находится в разработке.

Согласно коду, который вы заметили 9to5GooglePixel Launcher (который вы видите на первом главном экране) настроен на обновление поиска, которое будет сопоставлять запросы с результатами в различных дополнительных приложениях, включая Google Maps, YouTube и Play Store.

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