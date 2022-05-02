Телефоны Google Pixel скоро могут получить серьезное обновление поиска

Телефоны Google Pixel, такие как Гугл пиксель 6 и Пиксель 6 Про Он поставляется с некоторыми программными настройками и дополнениями, которые помогают отличить его от всех других телефонов Android на рынке, и похоже, что еще одна важная новая функция находится в разработке.

Согласно коду, который вы заметили 9to5GooglePixel Launcher (который вы видите на первом главном экране) настроен на обновление поиска, которое будет сопоставлять запросы с результатами в различных дополнительных приложениях, включая Google Maps, YouTube и Play Store.

Если вы сегодня выполните поиск на главном экране Pixel, вы фактически получите результаты из файлов на своем телефоне, а также из реальной поисковой системы Google. Теперь похоже, что в ближайшем будущем эта функциональность будет расширена.

Искать везде

Улучшенные возможности поиска, конечно же, избавят вас от необходимости переходить к определенным приложениям, таким как Google Maps и YouTube, и выполнять поиск оттуда. Также похоже, что вы можете искать настройки Android, используя ту же функцию.

Тем не менее, предостережение: интерпретировать неполный код всегда сложно, и даже если 9to5Google правильно определяет, что представляют собой эти новые функции, всегда есть вероятность, что Google изменит свое мнение об их реализации.

На данный момент неясно, могут ли другие телефоны Android получить ту же функциональность или когда обновление поиска может появиться на телефонах Pixel. Вероятно, это будет частью одного из обновлений Pixel Drop, предлагаемых Google. Регулярные выплаты за границей.

Анализ: пора пикселям сиять

Справедливо сказать, что судьба телефонов серии Google Pixel менялась с 2013 года, когда вышли первые телефоны Pixel и Pixel XL. С серией Pixel 6 Google определенно находится в хорошем положении.

Сундар Пичаи, генеральный директор Google он сказал, что Pixel — самая быстро продаваемая модель телефона. Это может быть низким стандартом для уточнения — он не раскрыл фактические цифры продаж — но общее мнение состоит в том, что у Google наконец-то есть смартфон, который может конкурировать с телефонами, выпущенными такими компаниями, как Apple и Samsung.

Конечно, чтобы любой телефон был успешным, ему необходимо удачное сочетание как аппаратного, так и программного обеспечения, и это последняя область, в которой Google действительно может двигаться вперед. Он занимается исследованиями и искусственным интеллектом лучше, чем кто-либо другой, и улучшенная версия Android, которую он устанавливает на свои пиксели, должна отражать это.

Обновление, о котором мы говорили выше, станет еще одним шагом вперед, и мы также хотели бы, чтобы Google Assistant был более активным с точки зрения знания того, что пользователи хотят делать на своих смартфонах и когда они хотят это делать.