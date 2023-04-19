Телефон с камерой «Ultra» от Xiaomi включает в себя рукоятку и навинчивающиеся фильтры для объектива

Xiaomi 13 Ultra в режиме полной камеры. Сяоми

Вот только корпус телефона. Сяоми

Видите эту тень слева от выступа камеры? Там весь телефон становится толще. Сяоми

Загляните под выпуклость камеры. Весь корпус телефона становится толще и выпирает ниже рамки устройства. Это очень уникальный дизайн. Сяоми

О, есть также экран на передней панели. Иногда нельзя быть уверенным, что почти все пресс-шоты сделаны сзади. Сяоми

Он также поставляется в черном и белом цветах, но Xiaomi является большим поклонником зеленой модели. Сяоми

Закалка меди. Сяоми

Верхний край. Опять же, мы видим телефон с динамиком сверху вместо обычного разговорного динамика. Сяоми

Беспроводное зарядное устройство мощностью 50 Вт здесь только потому, что мне нравится его дизайн. Сяоми

Последний флагманский смартфон Xiaomi — 13 Ultra, и он хочет стать лучшей камерой для смартфонов. Есть большой 1-дюймовый сенсор, объектив с двойной апертурой и кнопка спуска затвора камеры. В сочетании с задней панелью из искусственной кожи и большим круглым выступом камеры, если вы прищуритесь, это выглядит почти как камера типа «наведи и снимай».

Главной особенностью является 50-мегапиксельная камера с 1-дюймовым сенсором Sony IMX989. Мы уже видели, как этот датчик попадал в заголовки газет как самый большой и мощный датчик на рынке в таких телефонах, как не Xiaomi Ultra 13, Vivo X90 Pro Plus, Sharp Aquos R7, а также в этом телефоне Sharp под брендом Leica, Leitz Phone 2. .

Xiaomi берет большой датчик Sony и добавляет уловку, которую мы не видели со времен Samsung Galaxy S9: объектив с двойной апертурой. Объектив Samsung с двойной апертурой в 2018 году может переключаться с f1.5 на f2.4. Хотя это технически интересно, это не было достаточно большим объемом, чтобы что-то делать. Цель меньшей апертуры в реальной камере: 1) получить меньше света, если окружающая среда слишком яркая, и 2) иметь большую глубину резкости, чтобы больше объектов было в фокусе. Ничто из этого не подходит для камеры смартфона. Во-первых, маленькие линзы означают, что они никогда не получат достаточно света, поэтому меньшая диафрагма может повредить вашим фотографиям. Во-вторых, у камер смартфонов недостаточно большое фокусное расстояние, чтобы что-то делать с эффектами глубины резкости.

Объективы для профессиональных камер имеют большую упаковку по какой-то причине, и они просто не подходят для смартфона. Смартфоны решают эту проблему множеством программных эффектов, но это все фейки. На Galaxy S9 даже незначительное изменение диафрагмы делало ваши фотографии темнее и уродливее, а на более поздних телефонах от этого отказались.

Объектив Xiaomi с двойной апертурой имеет немного больший диапазон, чем у Samsung: он может переключаться с f1,9 на f4,0. Механически диафрагма выглядит идентично реализации Samsung, с двумя лепестками: одна С-образная, другая меньшего размера и замыкающая круг. Для цифровой зеркальной фотокамеры 12-лепестковая механическая диафрагма дает вам переменную диафрагму, которую вы можете настроить на любой желаемый угол — например, от f1,4 до f22 и любого микроскопического шага между ними. Двухлепестковая диафрагма имеет только два состояния: «открытый» режим f1.9, когда лепестки отведены назад и от видоискателя, и «закрытый» режим f4.0, когда лепестки выдвинуты, образуя меньший круг. Как и в случае с телефоном Samsung, здесь не совсем работает физика, поэтому мы не ожидаем особой полезности от аппаратного обеспечения. Мы уверены, что будет много программных эффектов глубины резкости.

Всего объективов задней камеры четыре. Остальные три — это все 50-мегапиксельные сенсоры Sony IMX858 1/2,51 дюйма. Объективы состоят из сверхширокого объектива, 3,2-кратного телеобъектива и 5-кратного телеобъектива. Я не могу сказать вам, почему есть два телеобъектива. Упаковка всего этого аппаратного обеспечения камеры в телефон создает интересный дизайн камеры. Телефон Xiaomi начинает уступать место камерам в середине телефона, так как весь корпус начинает утолщаться и выступать за пределы металлического каркаса телефона. Черный круглый выступ камеры расположен поверх этого более толстого корпуса, что придает всему телефону резкий контраст по толщине. К сожалению, Xiaomi указывает глубину телефона только 9,06 мм (мы предполагаем, что это самая тонкая часть телефона), но вы действительно можете получить три разных измерения глубины в зависимости от того, где вы ее измеряете.

Рукоятка камеры дает вам большую часть камеры типа «наведи и снимай» без каких-либо преимуществ большего объектива. Сяоми

Тем не менее, двухступенчатая кнопка спуска затвора в сочетании с переключателем зума — это довольно круто. Сяоми

В этом много частей. Ручка, чехол для телефона, переходник для фильтра 67 мм, крышка объектива и ремешок. У большего количества телефонов должны быть ремешки. Сяоми

Трудно сказать, так как телефон и чехол выглядят почти одинаково, но камера в сборе имеет большой зеленый корпус. Сяоми

Ручка просто скользит по корпусу. Сяоми

все части. Сяоми

Если вы серьезно относитесь к низкопрофильной фотографии смартфона, у Xiaomi есть красивый «Pro Camera Bundle» за 799 юаней или около 116 долларов. В этом есть две части: во-первых, это чехол для телефона, который добавляет 67-миллиметровое переходное кольцо вокруг выступа камеры. Это позволяет устанавливать фильтры объектива стандартного размера, такие как круговой поляризатор или фильтр нейтральной плотности, или прикреплять входящую в комплект бленду объектива. Также есть рукоятка, которая, помимо большой ручки, включает в себя физическую двухступенчатую кнопку спуска затвора, по бокам которой находится переключатель зума в стиле «наведи и снимай», и ремешок. Ручки камеры обычно находятся там, где находится аккумулятор, включая наименьший всплеск литий-иона: вы получаете дополнительные 330 мАч. Приветствуем катастрофу эталонного телефона LG G5 для Сделайте это первым. В LG Camera Grip установлен аккумулятор емкостью 1200 мАч.

Под огромным количеством функций камеры скрывается обычный смартфон 2023. 6,73-дюймовый, 120 Гц, 3200 x 1440 OLED, Snapdragon 8 Gen 2 SoC, 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ памяти и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Технология зарядки Xiaomi выглядит великолепно, с проводным вариантом на 90 Вт и беспроводным зарядным устройством на 50 Вт.

Как всегда, ни один из забавных телефонов не появится в США. На данный момент это устройство предназначено только для Китая и поступит в продажу 21 апреля по цене 5 999 юаней (около 872 долларов США).

Изображение в списке от Xiaomi