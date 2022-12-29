Телефон Samsung 2023: пора обновляться?

Samsung Это машина, постоянно придумывающая новые продукты, чтобы лучше служить разнообразным обитателям этого мира. У компании буквально есть телефон на каждом рынке для каждого потенциального класса покупателей. У них есть эти прочные телефоны с аппаратным обеспечением военного уровня, у них есть дорогие складные телефоны, флагманы высокого класса и самая большая линейка устройств среднего класса, у которых нет возможности запомнить все их названия. Хотя это явно работает для них, поскольку они в значительной степени захватили экосистему Android в качестве OEM номер один в течение некоторого времени, я был бы не против увидеть небольшое обновление для рынка США. Позвольте мне объяснить.

Когда я говорю об обновлении, я говорю только об устройствах, которые активно продаются здесь, в США. В конце концов, мы являемся американским сайтом. Это означает, что я имею в виду линейку Galaxy Z, линейку Galaxy S и модели Galaxy Watch.

Для каждой из этих строк нам даже не нужно видеть утечки или рендеры, чтобы знать, чего ожидать в том или ином календарном году, что делает все это скучным. Например, могу заверить, что Samsung выпустит Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, Z Fold 5, Z Flip 5 и две модели Galaxy Watch 6 в 2023 году. Что касается аппаратного разделителя, то он будет у всех телефонов. Камеры разбросаны сзади Как Galaxy S22 Ultra в этом году (изображение в заголовке). После этого все будет одного размера. Это только мое предположение, но это было на самом деле Сообщалось, что возможно возвращение в сентябре.

И это состояние Android-устройств на данный момент. Основное отличие при переходе от телефона к телефону и от OEM к OEM заключается в задней части. Поскольку каждое устройство работает с большими экранами, на передней панели нет места для дифференциации, поэтому компании тратят большие средства на свой отдел дизайна, чтобы убедиться, что задняя часть телефонов выглядит великолепно. некоторые делают лучше(Google) чем другие (OnePlus). Это личное заявление прямо здесь, не волнуйтесь, если вы не согласны.

Возвращаясь к Samsung и к тому, что я хотел бы увидеть, это не связано с аппаратным или программным изменением или чем-то подобным, но, возможно, вместо этого я просто хочу чем-то удивить. Я не говорю, что хочу, чтобы отсева прекратились. Я хочу, чтобы Samsung что-то изменила, будь то модельный ряд этих устройств или что-то более существенное. Вот пример. Я хочу Galaxy S22 Ultra, хотя бы по характеристикам, но с корпусом размером с Galaxy S22. Дайте мне действительно хороший маленький телефон. Эти меньшие телефоны всегда получают премиальные характеристики. Apple делает все возможное, чтобы при покупке «Pro» iPhone, большого или маленького, вы получали очень похожие впечатления. Не всем нужен странный телефон-монстр. Это то, что я хочу в 2023 году — две модели Samsung Galaxy S23 Ultra, одну большую и одну маленькую. Является ли это возможным? На 2023 год, может быть, и нет.

Вероятно, Samsung уже слишком поздно кого-то удивить в 2023 году, но 2024 год может стать годом, когда мы увидим что-то радикальное в ответ на продажи, которые не так хороши, как ожидалось в 2022 году. Эти компании постоянно корректируют свои стратегии и модельный ряд. чтобы соответствовать рынку. Так что, говоря словами KG, «все возможно!»