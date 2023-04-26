Тело женщины стыдит раненого мужа — SheKnows

Серьезная травма может быть опасным падением. Не говоря уже о том, что это может помешать вашей способности функционировать в повседневной жизни. Это имело место для Одна пара реддиторов, чья нога была сломана в результате несчастного случая на производстве. Он, наконец, начинает восстанавливаться после травмы… но его сестру, похоже, волнует только то, что он набрал вес. Теперь оригинальный постер ругается со своей невесткой из-за обидного комментария, который она сделала своему мужу.

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Написав в печально известном субреддите AmITTheAsshole, пользователь @Wisht1992 дал некоторый контекст: она и ее муж женаты уже почти четыре года, и им обоим немного за 30.

«Дела у нас шли очень хорошо — по крайней мере, еще полгода назад. Мой муж попал в аварию на работе, сильно сломал одну ногу, и с тех пор он боретсянаписал ОП.

Она объяснила, как ее муж пролежал в постели «несколько недель», выздоравливая. За это время он набрал вес, «потому что вообще не мог заниматься спортом или двигаться», что вполне понятно.

«На самом деле меня это не беспокоило, но я знаю, что он находил это очень раздражающим. Его работа очень требовательна физически, поэтому он привык есть все, что хотел, и работать без каких-либо проблем». «Что еще хуже, в его семье есть люди, которые действительно уважают тех, кто имеет лишний вес, в частности, его младшую сестру. Это невероятно поверхностно».

Это определенно не то положение, которое вам нужно, когда вы начинаете «тяжелое» восстановление после перелома ноги. Но муж ОП выстоял. После физиотерапии он теперь «снова встал на ноги, что стало для него огромной победой». Однако передвигаться он мог только на костылях, поэтому его тело постоянно менялось.

«Затем его младшая сестра объявила о своей помолвке и сказала, что они собираются пожениться до конца 2023 года. Она в шутку сказала моему мужу, что до этого ему придется похудеть, чтобы хорошо выглядеть на свадебных фотографиях», — написал ОП. . (большая гадость!)”Откровенно говоря, я хотела тут же снять с него это, но муж мягко отмахнулся.. «