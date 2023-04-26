Тело женщины стыдит раненого мужа — SheKnows

Серьезная травма может быть опасным падением. Не говоря уже о том, что это может помешать вашей способности функционировать в повседневной жизни. Это имело место для Одна пара реддиторов, чья нога была сломана в результате несчастного случая на производстве. Он, наконец, начинает восстанавливаться после травмы… но его сестру, похоже, волнует только то, что он набрал вес. Теперь оригинальный постер ругается со своей невесткой из-за обидного комментария, который она сделала своему мужу.
Написав в печально известном субреддите AmITTheAsshole, пользователь @Wisht1992 дал некоторый контекст: она и ее муж женаты уже почти четыре года, и им обоим немного за 30.
«Дела у нас шли очень хорошо — по крайней мере, еще полгода назад. Мой муж попал в аварию на работе, сильно сломал одну ногу, и с тех пор он боретсянаписал ОП.
Она объяснила, как ее муж пролежал в постели «несколько недель», выздоравливая. За это время он набрал вес, «потому что вообще не мог заниматься спортом или двигаться», что вполне понятно.
AITA за то, что накричала на мою SIL за то, как она обращается с моим мужем?
к u/Wisht1992 в мудак
«На самом деле меня это не беспокоило, но я знаю, что он находил это очень раздражающим. Его работа очень требовательна физически, поэтому он привык есть все, что хотел, и работать без каких-либо проблем». «Что еще хуже, в его семье есть люди, которые действительно уважают тех, кто имеет лишний вес, в частности, его младшую сестру. Это невероятно поверхностно».
Это определенно не то положение, которое вам нужно, когда вы начинаете «тяжелое» восстановление после перелома ноги. Но муж ОП выстоял. После физиотерапии он теперь «снова встал на ноги, что стало для него огромной победой». Однако передвигаться он мог только на костылях, поэтому его тело постоянно менялось.
«Затем его младшая сестра объявила о своей помолвке и сказала, что они собираются пожениться до конца 2023 года. Она в шутку сказала моему мужу, что до этого ему придется похудеть, чтобы хорошо выглядеть на свадебных фотографиях», — написал ОП. . (большая гадость!)”Откровенно говоря, я хотела тут же снять с него это, но муж мягко отмахнулся.. «
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Муж OP восстанавливается после травмы… но ее SIL сосредоточен на его весе.
К сожалению, ядовитое отношение СИЛ к трупу ее брата снова проявилось. ОП недавно заметила, что ее муж не ест так много, как обычно.
«Я начала подозревать, что он пропускает приемы пищи, потому что вещи не были дряблыми — я спросила его об этом, и он признался, что пропускает обед почти каждый день», — вспоминает она. «Очевидно, его сестра действительно позвонила ему после объявления о своей помолвке и, по сути, сказала ему «подрезать» перед свадьбой, иначе он будет исключен из семейных фотографий.«
Ммм, ох, массивно! Этот человек восстанавливается после тяжелой травмы; Его внешний вид должен быть последним, о чем он думает.
Естественно, ОП увидел красный. Я назвал ее SIL «почти сразу» и «отдал ей часть своего мозга, отругав ее за то, что она фактически посадила его на диету».
запомнить или. «После того, как я повесила трубку, мой муж был очень расстроен и сказал мне, что мне не нужно вдаваться в его семейные проблемы, и что его сестра была права насчет того, что ему нужно похудеть. Что еще хуже, его мать позвонила ему и выругала его за то, что он позволил мне расстроить его сестру».
— Я, э-э, здесь? Я продолжил. «Я не знаю, должен ли я вмешиваться в то, что в конечном итоге было делом между ним (взрослым мужчиной) и его сестрой».
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Излишне говорить, что у пользователей AITA Redditors было твердое мнение.
Здесь есть что распаковать, так что давайте начнем. Прежде всего: SIL ОП не заботится о здоровье своего мужа. Она беспокоится о его внешности, а это просто тщеславие. если она действительно Обеспокоенный своей безопасностью, SIL будет опускать уничижительные замечания о своем теле и поощрять его дозаправку, пока он восстанавливается после травмы.
Так что нет, ОП определенно не AH в этом отношении. На самом деле, большинство пользователей AITA Redditors считают, что она поступила правильно, заступившись за своего мужа, хотя он «взрослый мужчина».
Кто-то написал «НТА». «[Your in-laws] Звук веселья. Ударить парня, когда он упал, всегда достойно восхищения».
«[Your] SIL понятия не имеет об испытаниях, душевных муках и радостях брака. Ваша (и вашего мужа) жизнь перевернулась из-за проблем со здоровьем. [take] Пришло время сделать шаг вперед. Ее высокомерные комментарии о его весе и его исключении из семейных фотографий пересекли черту.написал один комментатор.
«Вау, эта семейная динамика совсем не кажется здоровой,Еще одно мнение Redditor. «Я уверен, что пропускать приемы пищи — не лучшая идея, а восстанавливающемуся организму нужны питательные вещества. Лучший способ действий — поговорить с его медицинской бригадой и получить совет по правильному питанию вместе с физиотерапевтом. «
Однако некоторые комментаторы неоднозначно отнеслись к ситуации.
Многие считают, что О. Б. должен был сначала поговорить с мужем, прежде чем спорить с сестрой. Даже если ее сердце в правильном месте, ОП вызвала драму со стороны ее мужа в семье.
«Я на 100% понимаю, почему вы расстроены этим, и я, наверное, отреагировал бы тем же, если честно. Но я также согласна с вашим мужем в том, что вы не должны вмешиваться в проблемы его семьи, если он вас об этом не просит», — сказал другой комментатор. «Я собираюсь сказать NTA, потому что я думаю, что ваша реакция оправдана».
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