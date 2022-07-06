Тема Splatoon 3 на Nintendo Switch OLED выйдет этим летом

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Это не Switch Pro, но он будет. Как раз к сентябрьскому запуску шутера Nintendo выпускает версию Взвод 3-тематический Switch OLED 26 августа. Это будет стоить 360 долларов, и если вы еще не перешли на более новую модель, сейчас самое время, если вы хотя бы можете ее получить.

Специальное издание Взвод 3 На задней панели Switch изображено изображение кальмара из игры, а также два ярких контроллера Joy-Con — фиолетово-синий и желто-зеленый — каждый со своим игровым рисунком и белыми накладками. Он также поставляется с док-станцией для граффити, которая включает в себя более легкие рисунки и один всплеск желтой краски в нижнем углу. Все они могли бы изо всех сил стараться изо всех сил с кальмарами, но сдержанный черно-белый контур основного блока и док-станции действительно выделяет Joy-Cons. Только если их можно купить отдельно.

Nintendo Switch — OLED-модель Splatoon 3 Edition

Между тем, Взвод 3Контроллер Switch Pro (75 долларов) и чехол для переноски (25 долларов) появятся вместе с игрой 9 сентября. я все еще лучше Взвод 2 Pro Controller, но остальная часть пакета представляет собой большое стилистическое обновление по сравнению с предыдущим взвод Упаковка.

Столкнувшись с продолжающимся циклом слухов о Switch Pro, Nintendo представила модель OLED. прошлое лето. Хотя в то время это было огромным разочарованием для Интернета, я купил его во время его запуска осенью, и он был мгновенно покорен. Немного больший размер экрана имеет огромное значение в ручном режиме, и я постоянно поражаюсь красоте игр. Хроники Ксеноблейда Смотрите более глубокие, более яркие цвета.

К счастью, несмотря на постоянную нехватку компонентов, в наши дни OLED-дисплеи Switch кажутся более доступными (на момент написания статьи оба в настоящее время доступны во многих розничных магазинах). Время покажет, можно ли то же самое сказать о Взвод 3 Специальная версия издания. Ограниченные предзаказы на Хроники ксеноблейда 3 Последнее коллекционное издание Сайт Нинтендо рухнул.Пока что мошенники пытаются его продать, прежде чем выставить за огромную прибыль на Ebay.