Темная сторона шахмат: когда великий лидер не слишком велик?

Малинин, скончавшийся в ноябре, всегда отрицал, что заплатил за результаты. Но в письме Размещено на русском языке На загадочном шахматном сайте он признался в необычной главной роли в Судаке.

Он сказал, что самым ярким матчем был тот, который он согласился проиграть.

Малинин в своем письме рассказал эту историю так:

Когда титул Карякина как самого молодого учителя в мире ускользнул после его неожиданной связи с Семеновой, отец Карякина, Александр, подошел к нескольким игрокам, чей сын потерял очки, и предложил им деньги, чтобы они переиграли их матчи. Ферман сказал, что он был среди тех, кто получил денежное предложение о выплате зарплаты.

Имевший лишние очки Малинин согласился переиграть его с Карякиным. Он сказал, что сделал это бесплатно и поэтому не считает это мошенничеством. Эти двое переиграли матч, который обычно длился до шести часов; Это было сыграно «в блицкриге», – сказал Малинин в повторе, – высокоскоростная переменная Шахматы. Карякин выиграл.

Через несколько минут новоиспеченный великий капитан вбежал в главный зал турнира, блистательный и гордый тем, что он «павлин», по словам присутствовавшего Ариченко.

Когда его спросили об инциденте в интервью The New York Times, Карякин сказал, что спросит об этом своего отца. Позже он сказал, что не контактирует с отцом и не имеет другой информации о турнире. Телефонные звонки и текстовые сообщения, отправленные родителям Карякина, остались без ответа.

Однако плоды победы Карякина пришли быстро. В следующем году он принял участие в турнире в Вейк-ан-Зее в Нидерландах, городе, известном как Уимблдонский чемпионат по шахматам. В Париже он вступил в престижный шахматный клуб NAO. Всего несколько месяцев назад Карякин ездил на турниры в Европу на автобусе. Теперь, как самого молодого Великого Магистра в мире, он был принят президентом Мексики.

«Меня просто завалили приглашениями», – сказал Карякин в интервью о последствиях. «Я стал очень популярным».