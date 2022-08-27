Темы Full Street Fighter 6 для Юри и Кимберли

«Арахнид **» и «Ниндзястар Поп»























Благодаря сегодняшнему дню мир наконец-то сможет услышать полные темы Юри и Кимберли в Street Fighter 6. Прямая трансляция Rolling Stone Street Fighter 6.











Мы слышали фрагменты обоих этих бойцов несколько недель назад, когда их трейлеры были показаны на Evo, но теперь у нас есть к ним отличный доступ.



















Соблазнительный паук Гори заманивает врагов до того, как они внезапно набросятся. Тяжелый бас BGM, ÅrachniD**, немного играет на этом, потому что она как бы с ног на голову, прежде чем сильно ударить тяжелыми битами.





Это немного сбивает с толку (намеренно), потому что он неловко прыгает и качается между передачами, никогда не позволяя вам чувствовать себя стабильно и безопасно. Лучше всего обнять ее и прокатиться с Гаури… куда бы она ни захотела.





Тема Кимберли, Ninjastar Pop, более оптимистична и авантюрна, как диктует ее персонаж. Он соответствует хип-хоп теме Street Fighter 6, но вы когда-нибудь ошибались, думая, что мы слышим в нем немного Альфы Гая?





Мы также добавили новую тему Гайла для Street Fighter 6, так как он был третьим персонажем, появившимся в игре. Посмотрите мелодии в видео ниже и дайте нам знать, что вы думаете о каждой из них в отдельности, а также о музыке SF6 в целом.













временные метки

00:00 — Тема Джори

03:32 — Тема Кимберли

06:45 — Тема Гайла













