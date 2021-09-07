Теневое правительство Мьянмы ведет “оборонительную войну народа” против военной хунты.

«Обязанное защищать жизни и собственность людей, Правительство национального единства … начало оборонительную войну народа против военной хунты», – сказал Дуа Лаши.

Правительство национального единства – это группа свергнутых законодателей, противников переворота и представителей этнических меньшинств, добивающихся признания в качестве законного правительства Мьянмы. Он работает под прикрытием или через членов, находящихся за границей.

Дуа Лаши сказал «нет», призвав государственных служащих покинуть государственные посты.

За последние восемь Несколько месяцев военные начали кровавое подавление общенациональных протестов и противодействия его правлению. По данным Ассоциации помощи политическим заключенным, силы безопасности убили более 1000 человек и арестовали более 7800 человек.

местные силы сопротивления Создан для защиты городов и деревень и партизанских атак на вооруженные силы. Тысячи людей были перемещены в результате боевых действий между солдатами Мьянмы и этими группами ополченцев, особенно в районах проживания этнических меньшинств.

«Мы должны начать национальное восстание в каждой деревне, городе и городе одновременно по всей стране», – сказал Дуа Лачи Лаши. Мирная демократическая федерация, которая полностью гарантирует равенство и к которой давно стремятся все граждане ».

Дуа Лачеи Ла в своем выступлении приказал этническим вооруженным группам «немедленно атаковать Мин Аунг Хлаинг и Военный совет», призвав их «взять под полный контроль свою территорию».

Он также призвал сотрудников полиции, армии и государственных служащих, набранных из армии, присоединиться к сопротивлению.

«Эта революция – справедливая революция. Революция, необходимая для построения мирного государства и установления федерации», – сказал он.

CNN обратился к военным Мьянмы за комментариями.

Генерал-майор Нерда Бо Мья, командующий Группой обороны Каренских национальных вооруженных сил, которая действует в юго-восточной части штата Карен, заявила, что поддерживает объявление правительства национального единства.

«Все вооруженные этнические группы должны координировать свои действия и работать вместе, чтобы бороться и поддерживать», – сказал он CNN. «Сегодня начало падения военного режима в Бирме. День Победы приближается в Бирме».

Международные усилия по прекращению насилия в Мьянме пока что потерпели неудачу.

Приближается объявление правительства национального единства два За несколько недель до начала Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 21 сентября и ожидаемого решения о том, кто займет должность представителя Мьянмы в ООН: член военного совета или NUG.

«Правительство национального единства надеется продемонстрировать, что режим не имеет« эффективного контроля »над Мьянмой, чтобы подорвать его шансы на пребывание в Организации Объединенных Наций», – сказал Ричард Хорси, старший советник Международной кризисной группы по Мьянме. «Вооруженное сопротивление перевороту было интенсивным в течение некоторого времени, но правительство национального единства надеется выразить свое одобрение и активизировать эти усилия».

Степень контроля и влияния GNU на различные народные группы сопротивления неясна, но в стране все еще существует широкое общественное сопротивление перевороту.

«С населением, настроенным сопротивляться, и режимом, настроенным выстоять любой ценой, ожесточенная конфронтация, вероятно, будет продолжаться», – сказал Хорси. «Из-за этого усилия АСЕАН кажутся настолько далекими от реальности, поскольку ее специальный посланник еще не посетил страну и всего три дня назад призвал к прекращению огня».