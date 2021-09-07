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Теневое правительство Мьянмы ведет “оборонительную войну народа” против военной хунты.

7 сентября, 2021
Toma Kulikov
Исполняющий обязанности президента правительства национального единства Дуа Лаче Ла во вторник в видеообращении, размещенном на его официальной странице в Facebook, призвал ополченцев и вооруженные этнические организации к нападению. армия силы.

«Обязанное защищать жизни и собственность людей, Правительство национального единства … начало оборонительную войну народа против военной хунты», – сказал Дуа Лаши.

Правительство национального единства – это группа свергнутых законодателей, противников переворота и представителей этнических меньшинств, добивающихся признания в качестве законного правительства Мьянмы. Он работает под прикрытием или через членов, находящихся за границей.

Дуа Лаши сказал «нет», призвав государственных служащих покинуть государственные посты.

Мин Аунг Хлаинг – командующий армией Мьянмы. устроил переворот 1 февраля было свергнуто избранное правительство. Аунг Сан Су Чжи Партия Национальной лиги за демократию. В прошлом месяце лидер хунты объявил себя Премьер-министр и создание временного правительства.

За последние восемь Несколько месяцев военные начали кровавое подавление общенациональных протестов и противодействия его правлению. По данным Ассоциации помощи политическим заключенным, силы безопасности убили более 1000 человек и арестовали более 7800 человек.

местные силы сопротивления Создан для защиты городов и деревень и партизанских атак на вооруженные силы. Тысячи людей были перемещены в результате боевых действий между солдатами Мьянмы и этими группами ополченцев, особенно в районах проживания этнических меньшинств.

«Мы должны начать национальное восстание в каждой деревне, городе и городе одновременно по всей стране», – сказал Дуа Лачи Лаши. Мирная демократическая федерация, которая полностью гарантирует равенство и к которой давно стремятся все граждане ».

Дуа Лачеи Ла в своем выступлении приказал этническим вооруженным группам «немедленно атаковать Мин Аунг Хлаинг и Военный совет», призвав их «взять под полный контроль свою территорию».

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Он также призвал сотрудников полиции, армии и государственных служащих, набранных из армии, присоединиться к сопротивлению.

«Эта революция – справедливая революция. Революция, необходимая для построения мирного государства и установления федерации», – сказал он.

CNN обратился к военным Мьянмы за комментариями.

Генерал-майор Нерда Бо Мья, командующий Группой обороны Каренских национальных вооруженных сил, которая действует в юго-восточной части штата Карен, заявила, что поддерживает объявление правительства национального единства.

«Все вооруженные этнические группы должны координировать свои действия и работать вместе, чтобы бороться и поддерживать», – сказал он CNN. «Сегодня начало падения военного режима в Бирме. День Победы приближается в Бирме».

Международные усилия по прекращению насилия в Мьянме пока что потерпели неудачу.

Западные правительства, включая США, Великобританию и Европейский Союз, ввели санкции против хунты и Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) назначила специального посланника в Мьянму для переговоров о визите в страну, в соответствии с Рейтер.

Приближается объявление правительства национального единства два За несколько недель до начала Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 21 сентября и ожидаемого решения о том, кто займет должность представителя Мьянмы в ООН: член военного совета или NUG.

«Правительство национального единства надеется продемонстрировать, что режим не имеет« эффективного контроля »над Мьянмой, чтобы подорвать его шансы на пребывание в Организации Объединенных Наций», – сказал Ричард Хорси, старший советник Международной кризисной группы по Мьянме. «Вооруженное сопротивление перевороту было интенсивным в течение некоторого времени, но правительство национального единства надеется выразить свое одобрение и активизировать эти усилия».

Степень контроля и влияния GNU на различные народные группы сопротивления неясна, но в стране все еще существует широкое общественное сопротивление перевороту.

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«С населением, настроенным сопротивляться, и режимом, настроенным выстоять любой ценой, ожесточенная конфронтация, вероятно, будет продолжаться», – сказал Хорси. «Из-за этого усилия АСЕАН кажутся настолько далекими от реальности, поскольку ее специальный посланник еще не посетил страну и всего три дня назад призвал к прекращению огня».

Чендлер Торнтон CNN внес свой вклад в этот отчет.

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