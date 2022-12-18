Теневые наемники ВВС России теряют все больше самолетов в Украине

Су-24М ВВС России в 2009 году. Изображение Александра Мишина через Wikimedia Commons

Сбит сверхзвуковой бомбардировщик Су-24М. Практически разбился во главе украинских позиций 2 декабря за пределами Бахмута два ветерана-контрактника прилетают с печально известной и теневой российской наемной компанией «Группа Вагнера».

Су-24 — это как минимум третий боевой самолет Вагнера, сбитый украинцами с тех пор, как Россия расширила свою войну против Украины, начиная с февраля. Вагнер также потерял пару штурмовиков Су-25.

Эти потери подчеркивают постоянную угрозу, которую украинская ПВО представляет для российских самолетов, а также подчеркивают значительную — и, возможно, растущую — долю Вагнера в российской воздушной кампании на Украине.

Очевидно, что когда Вагнер развертывает крупные наземные силы, он также размещает своих пилотов в кабинах старых русских боевых самолетов и управляет этими самолетами для непосредственной поддержки своих истребителей на земле.

Однако юридическая, материально-техническая и командная основа воздушных операций Вагнера остается неоднозначной. Вагнер покупает или арендует российские самолеты или просто берет их взаймы? Практикует ли Кремль Который Прямое управление пилотами Вагнера, или рота наемников выбирает все свои цели и планирует все свои вылеты? Кто заменит семьи летчиков Вагнера, погибших в бою?

Участие Вагнера в украинской воздушной войне стало очевидным не позднее конца мая, когда украинские силы запустили переносную ракету Stinger с инфракрасным наведением. Закрывать Су-25 над Попасной, в 20 милях к востоку от Пахмута в Донбассе на востоке Украины.

BBC было подтверждено Человеком, который погиб за штурвалом Су-25, поддерживая наступление русских в районе Попасной, был Канамат Боташев.

Поташев, 63 года, пенсионер. Он покинул ВВС России в звании генерала в 2012 году после того, как «одолжил» истребитель Су-27 — тип, который не годился для полетов — и разбил его после непродолжительного пилотажа. Сообщается, что после выхода на пенсию Поташев подписал контракт с Вагнером.

Месяц спустя солдаты украинской 72-й механизированной бригады с ракетой «Игла» сбили еще один Су-25 и взяли в плен пожилого пилота самолета Андрея Федорчукова. Федорчуков сообщил следователям, что у него контракт с Вагнером на сумму 3200 долларов в месяц.

В декабре украинские силы также использовали переносную ракету, чтобы сбить Су-24 над Бахмутом. Пилот и второй пилот погибли, тела были обнаружены российскими войсками. российские СМИ выбран В составе экипажа Александр Антонов и Владимир Никишин. На фотографиях видно, что оба пилота были среднего возраста и, предположительно, уволились с действительной военной службы, прежде чем присоединиться к Вагнеру.

Если бы Вагнер Потерял Три самолета, почти наверняка Работает в несколько раз больше этого числа. Имейте в виду, что с февраля крупнейшая российская авиакомпания списала примерно пятую часть из 300 или около того тактических самолетов, развернутых в Украине и вокруг нее. Если бы тот же уровень потерь относился к Вагнеру, компания наемников могла бы контролировать десятки самолетов.

Явно планеры, или до самого недавнего времени они были, находящийся на вооружении ВВС России. Су-24, разбившийся в Бахмуте во время его уничтожения, до сих пор имеет опознавательные знаки ВВС и государственный серийный номер RF-93798.

Но Су-24, как и Су-25, относится к старым типам, состоящим на вооружении ВВС России. Авиация неуклонно заменяет оба типа более новыми моделями Су-27. Возможно, Кремль позволит Вагнеру посадить своих пилотов в кабины самолетов, которые ВВС уже уволили.

Это не объясняет, как именно Вагнер обеспечивает самолеты топливом, вооружением и деталями и как планирует совершать боевые вылеты. Он она он Но видно, что Вагнер наносит удары с воздуха на тех же участках, где батальоны роты ведут наземные операции. Вагнер на месяцы Странно сосредоточены на захвате Бахмута, город небольшой стратегической ценности. Авиаудары компании в основном нацелены на украинские силы в том же районе.

ВВС Вагнера кажутся новыми и, возможно, незрелыми. «И в Ливии, и в Украине есть сообщения о том, что члены группы Вагнера летали на самолетах ВВС России с неподвижным крылом, а среди пилотов в Украине были отставные офицеры ВВС России», — Кимберли Мартин, профессор политологии в Колумбийском университете. Университет, сказал. Рассказывать Подкомитет Палаты представителей США в сентябре. «Но не было сообщений о соединении ВВС до 2020 года», — добавил Мартин.

Окончательное решение битвы при Бахмуте — когда это было возможно — могло бы пролить некоторый свет на бизнес-модель Вагнера для ведения боевых действий в воздухе. Как только Вагнер захватит Бахмут, или сдаться Захватив Бахмут, добавит ли она своих летчиков к более широкой воздушной кампании России? Или пилоты Вагнера так и останутся в кабинах правительственных самолетов? Просто Поддержка сухопутных войск Вагнера?