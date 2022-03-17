Теннисист Сергей Стаховский сменил ракетку на винтовку и пошел служить в украинскую армию на фоне российского вторжения, новости спорта

В 2013 году он нанес один из самых больших ударов в истории тенниса, выбив Роджера Федерера из Уимблдона.

Сегодня украинский игрок Сергей Стаховский является добровольцем военного патруля в Киеве, который он обязался защищать «до конца» от российских войск.

Сейчас ему 36 лет, и он очень похож на 116-го места в рейтинге мастеров в мире, который растянулся в белом теннисе на священной лондонской лужайке после того, как девять лет назад победил Федерера во втором раунде.

Но теперь его одежда совершенно другая, поскольку он патрулирует Майдан, символ украинской «борьбы за демократию», вооруженный автоматом Калашникова и пистолетом на поясе, ростом 1,93 м (6 футов 4 дюйма) в камуфляже цвета хаки.

«Я не могу сказать, что чувствую себя комфортно рядом с оружием, — сказал он AFP. — Я не уверен, как бы я отреагировал на то, что кто-то стреляет». «Я бы хотел, чтобы мне никогда не приходилось ввязываться в эти вещи».

Прошло всего две недели с тех пор, как он вернулся в Украину и записался в региональную бригаду добровольцев, которым поручено помогать армии против российского вторжения, начавшегося 24 февраля.

«Я знал, что должен пойти туда, — говорит он.

Читайте также: IPL 2022: капитан Gujarat Titans Хардик Пандья готов к игре, Притхви Шоу из Delhi Capitals не прошел тест Йо-Йо

«Отчаянный»

Накануне вторжения Стаковский отдыхал в Дубае с женой и тремя детьми в возрасте четырех, шести и восьми лет после того, как их ракетка была отстранена от участия в качестве профессионального игрока в январе после Открытого чемпионата Австралии по теннису.

На следующий день, увидев по телевидению кадры падения российских бомб на его родину, он сказал, что утонул в смеси «отчаяния» и «страдания».

Большая часть его семьи до сих пор живет в Украине. Следующие три дня он провел в отеле в состоянии тумана, пытаясь получить информацию о ситуации на местности, найти убежище для людей.

«Я был полон адреналина, спал часа три-четыре (в общем), ничего не ел».

Потом он сказал жене, что решил вернуться.

«Моя жена была очень расстроена, — сказал он, — я имею в виду, я знал, я понимал, но она была очень расстроена». Но она «теперь понимает, что по-другому я не могу».

Душераздирающее решение мучает его каждый раз, когда он думает о своей семье.

«Я не горжусь тем, что оставляю детей дома, — говорит он.

«Мои дети не знают, что я здесь, ну, они не знают, что меня нет дома, но они не знают, что такое война, и я стараюсь, чтобы ее не было. Я сказал им, что возвращаюсь прямо сейчас прошло 15 дней… Бог знает, сколько еще продлится».

Как и все украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, Стаховский имеет право на отзыв военными и не может покинуть страну, когда в стране идет война.

Он говорит, что находит в себе силы уехать из-за своих соотечественников, которых, как он видел, регистрируют «тысячами».

«Если мы не встанем, у нас не будет страны, в которой можно жить», — сказал он.

Читайте также: Индиан-Уэллс: Симона Халеп одержала клиническую победу над Петрой Мартич и Ией Святек в полуфинале

Федерер надеется на мир

Бывший профессиональный теннисист теперь совершает два патрулирования в день по два часа, чтобы охранять центр Киева от возможного вторжения, особенно вокруг дворца президента Владимира Зеленского, героя сопротивления Москве.

«Слушайте, я здесь на двух ногах», — сказал он, добавив от Зеленского, что тот был «удивительно смел и знает, что делает, и мы все думаем, что он знает, что делает».

По словам Стаковского, люди из «Индии в Южную Америку» отправили тысячи сообщений поддержки, спрашивая, как они могут помочь Украине.

Среди них «сотни» игроков ATP, которые не забыли своего бывшего товарища по команде, который в 2010 году поднялся на 31-е место в мировом рейтинге и был неофициальным представителем начинающих игроков.

Поддержали и легенды тенниса, в том числе человек, удививший его на Уимблдоне, сам Роджер Федерер.

«Он сказал, что хочет, чтобы поскорее наступил мир», — рассказали украинцы, добавив, что Федерер и его жена пытались помочь украинским детям через свой фонд.

Одно из сообщений, которое особенно тронуло его, исходило от сербской ракетки мира, второй ракетки мира Новака Джоковича.

«Он пережил это в молодости, поэтому точно знает, что творится с нашими детьми. Так что из этого письма, я бы сказал, более весомого по смыслу».

По мере того, как русские приближаются к Киеву, есть опасения, что его ждет та же участь, что и опустошенные города, такие как Харьков и Мариуполь.

«Это вызывает беспокойство, — сказал он, — потому что им все равно, собираются ли они убить ребенка или солдата, их это не волнует».