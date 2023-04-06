Теннисист упустил возможность забанить россиян и белорусов: Святек

Первая ракетка мира Ига Святек заявила, что теннисные власти упустили возможность отстранить российских и белорусских игроков сразу после того, как Москва вторглась в Украину, но момент для этого уже упущен, сказала она.

21-летняя Пол активно поддерживала своих украинских соперниц, которые критиковали WTA за то, что она не делает достаточно для их поддержки.

В отличие от других видов спорта, на которые был наложен полный запрет после вторжения в феврале 2022 года, официальные лица тенниса разрешили игрокам из России и Беларуси продолжать играть, но уже как нейтральные спортсмены.

Им разрешили сыграть три из четырех турниров Большого шлема, за исключением Уимблдона.

Власти наказали организаторов Уимблдона, не присудив им турнирные рейтинговые очки, но российские и белорусские игроки смогут соревноваться в этом году после снятия запрета.

Обеим странам также запретили участвовать в командных соревнованиях, таких как Кубок Дэвиса, где Россия была действующим чемпионом.

«Я слышал, что после Второй мировой войны немецким игрокам не разрешалось играть, как японцам и итальянцам, и я чувствую, что подобные вещи показали бы российскому правительству, что игра того не стоит», — сказал Святек Би-би-си.

«Я знаю, что это мелочь, потому что мы всего лишь спортсмены, маленький кусочек мира, но я чувствую, что спорт очень важен, а спорт всегда использовался для пропаганды.

«Это то, что рассматривалось в начале, теннис на самом деле не пошел по этому пути, но сейчас было бы очень несправедливо поступать так со стороны российских и белорусских игроков, потому что это решение должно было быть принято еще год назад».

Святек, которая выиграла свой второй титул French Open в 2022 году и добавила титул US Open, сказала, что и WTA, и WTA продемонстрировали «отсутствие лидерства» после вторжения, и в результате теннис оказался в «грязном месте». «.

«Я чувствую, что теннис с самого начала мог бы лучше показать, что теннисисты против войны», — сказала она.

«Я чувствую, что они могут сделать больше, чтобы заявить об этом и поделиться своими взглядами, а также помочь нам немного лучше справляться в раздевалке, потому что атмосфера там очень напряженная».

История продолжается

На прошлой неделе украинская теннисистка Леся Цуренко раскритиковала чемпионку Открытого чемпионата Австралии по теннису Арину Соболенко за то, что она никогда не чувствовала ненависти в своей раздевалке.

«Я думаю, что это очередной матч, который они начали, и теперь они пострадавшие, а мы нет», — сказал Цуренко.

Святек говорит, что испытывает определенную симпатию к русским и белорусам.

«Они не виноваты, что у них такой паспорт», — сказала она.

«Я пожал руку, например, Дарье Касаткиной — она открыто сказала, что сначала была против войны и мечтала, чтобы война закончилась.

«Я очень уважаю это, потому что я считаю, что российские спортсмены очень смело говорят это, потому что их ситуация настолько сложна, что иногда им трудно говорить об этом вслух».

пи / мВт