Теннисные туры наказывают Уимблдон за запрет российских игроков

В отличие от Уимблдона, ведущие соревнования в Великобритании сохранили свои рейтинговые очки, несмотря на то, что официально являются частью туров. Уимблдон, как турнир Большого шлема, работает независимо, но имеет соглашения с Туром на многих уровнях. Но ATP и WTA решили не снимать очки с ведущих турниров в Великобритании, потому что другие чемпионаты Европы все еще были открыты для российских и белорусских игроков в течение этих трех недель сезона. WTA объявила, что из-за запрета проводит тщательное изучение мероприятий British Tour в Ноттингеме, Бирмингеме и Истборне.

Русско-украинская война: основные события Карточка 1 из 4 Россия наказывает Финляндию. Россия прекратила поставки природного газа в Финляндию 21 мая, сообщает финский государственный поставщик энергии. Россия заявила, что приостановит поставки, поскольку Финляндия не выполнила ее требования платить в рублях. Финляндия также подала заявку на вступление в НАТО, что разозлило Россию.

Также были опасения, что без предлагаемого ранга по очкам игроки решат отказаться от участия в британских чемпионатах на траве. Уимблдон с его огромными призовыми и престижем вряд ли увидит такие розыгрыши даже без очков, но некоторый отсев все же есть.

Уимблдон решил запретить после отклонения предложения британского правительства о том, чтобы российские и белорусские игроки делали «письменные заявления» о том, что они не представляют свои страны; что они не получали государственного финансирования или спонсорства от компаний, имеющих тесные связи с российским государством; И что они не выражали и не будут выражать свою поддержку вторжению в Украину или руководству своих стран.

Несколько российских игроков-мужчин выразили готовность Уимблдону подписать такое объявление и даже пожертвовать свои призовые деньги на украинские дела, но это были лишь некоторые из вовлеченных игроков, и Уимблдон по-прежнему был обеспокоен тем, что подписание такого объявления может поставить игроков или их семьи в группе риска.. Он также выразил обеспокоенность тем, что российские игроки, участвующие в Уимблдоне, могут «выиграть от пропагандистской машины российской системы».

Тем не менее, некоторые граждане России и Беларуси все еще могут получить аккредитацию на Уимблдоне в этом году в качестве приглашенных игроков или членов команд поддержки игроков, если они подпишут рекламу и будут соответствовать другим критериям, таким как отсутствие высокого профиля в СМИ, который может быть использован в рекламных целях.

На данный момент британский Уимблдон и британский народный стадион остаются необычными. Ни одно другое турне не последовало за ним. Игроки из России и Беларуси, в том числе седьмая сеяная среди женщин Т. Медведева и Арина Соболенко из Беларуси, примут участие в Открытом чемпионате Франции, предстоящем турнире Большого шлема, который начнется в воскресенье. Теннисная ассоциация США, которая проводит Открытый чемпионат США, который будет сыгран после Уимблдона, призвала пересмотреть туры и вернуть Уимблдонские очки, но не предприняла никаких действий по запрету россиян и белорусов, чьи соотечественники продолжают играть. Для клубов Национальной хоккейной лиги.

После того, как в феврале на Украине разразилась война, профессиональный теннис быстро принял меры, чтобы помешать России и Беларуси участвовать в командных соревнованиях, таких как Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг, которые Россия выиграла в 2021 году. Туры и Международная федерация тенниса также отменили турниры, запланированные на одно и то же время в России и Беларуси, в том числе Кубок Кремля в Москве. ITF также приостановила членство в теннисных федерациях страны.