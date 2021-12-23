Теннис года 2021: Прощай, Федерер, Радукано поет Sweet Caroline, пьедестал почета в Осаке

В спорте, как и в жизни, есть события внутри событий. Моменты, составляющие момент славы, или моменты, которые остаются в памяти после пробежек, калиток, голов и трофеев. Моменты, которые портят не больше, чем цифры. Индийский экспресс завершился энергичным спортивным годом и завершился еще одним безжалостным спортивным годом.

прощание — разлука, Встраивать твит! Это было прекрасное время, когда я смотрел ваши матчи и постоянно поддерживал вас на Уимблдоне — надеюсь увидеть вас в следующем году! pic.twitter.com/nostHTknLH — Эрика (@eriq_spin) 7 июля 2021 г.

Последнее прощание с Федерером?

6-3, 7-6, 6-0. Вот что я прочитал о результате в четвертьфинале Уимблдона, когда удар справа Роджера Федерера провалился. Хуберт Гуркач подпрыгнул от радости, стадион ненадолго замолчал, прежде чем разразились аплодисменты. Это было крупнейшее поражение Федерера во Всеанглийском клубе. Когда он быстро ушел с поля, махнув рукой, последовавшие аплодисменты прозвучали как неформальное прощание. Даже комментаторы задавались вопросом, не было ли это «последним прощанием». Федерер недавно заявил, что он будет «очень удивлен», если следующим летом вернется на Уимблдон. Великий швейцарец в настоящее время проходит реабилитацию после своей третьей операции на колене и, вероятно, пропустит весь сезон 2022 года. Будет ли этот перекос справа последней картиной блестящей карьеры Федерера? Только время покажет это.

Только что смотрел полный повтор игры Джоковича против Надаля в полуфинале Открытого чемпионата Франции !! Хотя это не было окончательным, когда они оглядывались на карьеру Джоковича, эта победа будет выделяться как одна из самых важных и важных побед в его потрясающей карьере !! 🐐 #Он идет #NoleFam pic.twitter.com/dNXhoWDU4D — Реджи (@ Reggie61823972) 25 августа 2021 г.

King Clay Falls

Новак Джокович стоял, широко раскинув руки, с легким намеком на недоверие в глазах, когда он реализовал матч-пойнт против Рафаэля Надаля в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису. Король грязи упал со счетом 3-6, 6-3, 7-6 (7/4), 6-2 после эпических 4 часов 11 минут. Как говорится, если к королю приедешь, лучше не пропусти. Джокович этого не сделал, и, что наиболее впечатляюще, он отыгрался от своего соперника на собственном поле битвы Надаля — знаменитом стадионе Ролан Гаррос. Имея такой импульс, Джокович встретится со Стефаносом Циципасом в финале и победит его 6-7 (6), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4. Получив последнее серебро в казне, Джокович стал первым игроком открытой эпохи, дважды выигравшим всю большую четверку. Это был бы еще лучший год для Сербии с победой на Уимблдоне, что обеспечило бы место в Зале чемпионов с 20 титулами Большого шлема, такими как Роджер Федерер и Рафаэль Надаль.

‘Я закончил’: Серена покинула ракетку давления в слезах после поражения в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, но по-прежнему твердо убеждена, что это не до свидания Серена Уильямс покинула пресс-центр в слезах после поражения на Открытом чемпионате Австралии от Наоми Осаки 6-3 6-4 в четверг, но 39-летний судья … https://t.co/ZJGLglCYnN pic.twitter.com/VCR9BaWecm — Myway (@ Myway69474741) 18 февраля 2021 г.

Открытый чемпионат Австралии по теннису Серена Суонсонг?

Конечно. Этот термин казался наиболее подходящим, когда Серена Уильямс уступила Наоми Осаке на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Это был прямой снос, который фактически положил конец стремлению Серены выиграть свой 24-й титул Большого шлема. Американский ветеран был сметен японским вундеркиндом 6-3, 6-4 на глазах у толпы, которой разрешили вернуться после того, как Мельбурн снял блокировку. Когда Серена уходила с поля, она остановилась, прижала руку к сердцу и помахала толпе. Это было прощание? Никто, кроме Серены, не может сказать это с гарантией. Совсем недавно она отказалась от участия в Открытом чемпионате Австралии в следующем году, заявив: «Я не там, где мне нужно быть физически, чтобы соревноваться». Это второй крупный турнир, который она пропустит после Открытого чемпионата США, который может спровоцировать слухи об уходе на пенсию, но с Сереной мы никогда не узнаем. Королева может захотеть выступить на своих условиях, и это может скоро наконец произойти.

Победа Радукану превратила ее в звезду за одну ночь, сделав ее востребованной в США (файл)

Эмма «Свит» выигрывает Открытый чемпионат США

18-летняя Эмма Радокано стала первой британкой, выигравшей титул Большого шлема за 44 года. Ее спели фанаты, присутствовавшие на стадионе Артура Эша, когда они спели «Sweet Caroline». Когда Рэдукану приехала на Открытый чемпионат США по теннису, она была относительно неизвестным лицом, но после победы над другой звездой-подростком, Лейлой Фернандес, она покинула пост королевы тенниса и перебралась в Англию. Когда она сидела в своем кресле, потрясенная своей упорной победой, прозвучал гимн Нила Даймонда, и в великолепном кадре недавно коронованный чемпион US Open был захвачен в вечности, подпевая песне. Мелодия стала гимном лета, когда футбольная команда Англии приняла ее на своем блестящем пути к финалу Евро-2020, к сожалению проиграв в финале Италии. Рэдукану, однако, отказать не будет.

Медведев говорит, что стал звездным праздником ФИФА после победы на Открытом чемпионате США 🤣 pic.twitter.com/nOF2YMkkKK — ESPN FC (ESPNFC) 12 сентября 2021 г.

Медведев чествует мертвую рыбу

Медведев только что разбил календарные надежды Новака Джоковича, победив его со счетом 6-4, 6-4, 6-4 и выиграв US Open. После победы россиянин обычно предпочитает тихое празднование, но не в этот раз. Это был его первый титул Большого шлема, и он хотел сделать что-то другое. Он внезапно врезается в землю, чтобы провести праздник дохлой рыбы, что почти символизирует следующее поколение с их новой группой хобби, которые берут на себя ответственность за тур. Во-первых, это празднование — дань уважения одной из его самых больших страстей вне поля — видеоигре FIFA. В своей благодарственной речи перед судом он говорил о переезде. «Только легенды поймут. То, что я сделал после матча, осталось L2 +», — сказал Медведев. Он объяснил это дальше на послематчевой конференции, сказав: «Если я собираюсь выиграть Уимблдон, мне нужно что-то делать, но я хочу сделать его особенным ». Я люблю играть в ФИФА. Я люблю играть в PlayStation. Это называется «Празднование мертвой рыбы». Вы забиваете гол, ведете 5: 0, делаете это. Никогда не меняйте Даниэль, никогда не меняйте.

Чемпионка турнира Большого шлема Осака объявила о выходе из Открытого чемпионата Франции, чтобы сосредоточиться на психическом здоровье (AP)

Осака выступает за психическое здоровье

Наоми Осака выиграла Открытый чемпионат Австралии в этом году в феврале. В мае она объявила о выходе из второго турнира Большого шлема в сезоне Открытого чемпионата Франции по теннису. Осака заявила в заявлении, опубликованном в социальных сетях, что она пропустит турнир, чтобы защитить свое психическое здоровье.

«Теперь я думаю, что лучшее для турнира, других игроков и моей безопасности — это то, что я ухожу, чтобы каждый мог сосредоточиться на теннисе, который состоится в Париже», — сказал Осака.

В преддверии Открытого чемпионата Франции по теннису Осака объявила о своем обещании пропустить послематчевые пресс-конференции, чтобы защитить свое психическое здоровье. После победы в первом раунде над Патрисией Марией Тиг она подчинилась и была оштрафована. Осака также заявила в своем заявлении, что намерена «провести некоторое время вдали от суда». Но она не уточнила, как долго.

Твиттер из Twitter-аккаунта китайского журналиста Шэнь Сюэ, якобы показывающий недавние фотографии китайского теннисиста Пэн Шуая

#WhereIsPengShuai тенденции после исчезновения китайского игрока

2 ноября китайская звезда тенниса Пэн Шуай Чжан Гаоли, бывший заместитель премьер-министра Китая при Си Цзиньпине, была обвинена в сексуальном насилии в сообщении в китайской социальной сети Weibo. Сообщение было удалено через несколько минут после того, как оно появилось. Затем Бэн Шуй исчез. Она не появлялась на публике две недели, что вызывало опасения за ее безопасность. Ряд звезд тенниса, в том числе Наоми Осака, Серена Уильямс, Билли Джин Кинг и Рафаэль Надаль, выразили сожаление по поводу цензуры и выразили обеспокоенность по поводу Шуай. #WhereIsPengShuai стал мировой популярной темой, что привело к тому, что Всемирная федерация тенниса заявила, что приостановит все мероприятия в Китае на неопределенный срок. Однако китайское правительство сделало все, что в его силах, чтобы доказать, что у звезды все хорошо. Сначала репортер государственной телекомпании CGTN опубликовал фотографии Пэна, которые, по его словам, были взяты из личного аккаунта звезды тенниса в WeChat. Позже репортеры китайских государственных СМИ опубликовали фотографии и видеоролики, на которых запечатлен Пинг на молодежном теннисном турнире. Недавно, согласно сингапурской газете, Пэн Шуай сказала, что никогда не писала о сексуальном насилии. Лянь Хэ Цзаобао опубликовала видео, на котором Пэн сказала, что оно было снято в воскресенье в Шанхае, в котором она сказала, что осталась в основном в своем доме в Пекине, но она могла приходить и уходить, когда хотела.

Медведев отчужден от грязи

Если вы следили за карьерой Даниила Медведева, возможно, вы сталкивались с отвращением россиян к глине. На самом деле это не секрет, и Медведев говорил всем, кто хотел слушать, что он «ненавидит поверхность». Так было и на Madrid Masters, когда он позволил своим эмоциям проявиться на протяжении всего матча с Алехандро Давидовичем Фокиной, однажды сказав: «Я не хочу играть здесь, на этой крыше!» При смене концовок. Выиграв тот самый матч, который, кстати, стал первой победой в его карьере здесь, он грубо написал в видоискателе телевизора: «Люблю глина :)»

На Открытом чемпионате Италии была такая же история, когда он встретился с соотечественником Асланом Карацевым, проиграв 2-6, 4-6. Он проиграл первый сет, а когда он сломался во втором, он сел на корте и пробормотал себе под нос: «Для меня это худшее покрытие в мире. Но если тебе нравится быть в грязи, как собака, я не буду» не судить. «

Затем он потерял еще два очка и обратился к супервайзеру турнира Джерри Армстронгу и сказал: «Джерри, пожалуйста, откажись от меня, это будет лучше для всех».

Так Пабло Куэвас проводит дни на карантине в номере отеля в Австралии 😅 pic.twitter.com/y96Yh8Ty0U — Respiro Tennis 17 января 2021 г.

Куэвас «карантин» в отеле

Что вы делаете, когда занимаетесь теннисом и должны попасть в карантин перед важным мероприятием? стать творческим. Именно так поступил уругвайский ветеран Пабло Куэвас. Куэвас был одним из 47 участников, которых попросили самоизолироваться в течение 14 дней после выявления случаев коронавируса на двух отдельных чартерных рейсах в Австралию. Чтобы скоротать время, игрок разместил в социальных сетях видеоролики, в которых подробно описываются его выходки в номере отеля. Он притворился, что занимается серфингом на своей кровати, и сказал: «Мне говорят, что у меня лучший серфинг в Австралии».

В своей истории в Instagram он притворился биржевым маклером, объяснив, что акции Открытого чемпионата Австралии по теннису в настоящее время упали, но могут измениться после начала турнира. Он даже вытащил стакан пива и устроил себе уникальную танцевальную вечеринку. Он также заснял, как загорает, сидя у окна, а в другом случае притворился на больничной койке.

Длительная ванна Циципаса сильно беспокоит

Греческий игрок Стефанос Циципас был в центре шторма: он часто делал длинные перерывы в туалетах, прощал каламбуры и вызывал споры во время матчей Открытого чемпионата США.

В матче первого круга против трехкратного чемпиона турнира Большого шлема Энди Мюррея Циципас взял длительный перерыв на туалет, который длился около 8-9 минут. После четвертого сета он сделал еще один восьмиминутный перерыв в туалете, но не раньше, чем взял медицинский тайм-аут и даже остановил игру, чтобы сменить ракетку, когда его подача отставала на 0-30. «Дело не в том, чтобы часто покидать площадку. У меня вообще нет времени на эти вещи, и я потерял к нему уважение», — сказал Мюррей после матча.

Против французского игрока Адриена Маннарино во втором раунде Циципас снова взял туалет после проигрыша во втором сете, прежде чем вернуться, чтобы выиграть матч в четырех сетах.

Александр Зверев — еще один теннисист, который не отступил от действий Циципаса, обвинив его в том, что он использовал перерывы в туалете для получения инструкций от отца. «Его не было больше 10 минут», — сказал Зверев. «Его отец пишет по телефону. Его нет, и внезапно его тактика полностью меняется. Не только я, но и все его видели. Весь план игры меняется».