Теннис – Даниил Медведев укрощает гиганта Опелку за титул чемпиона Торонто, новости спорта

Даниил Медведев выиграл здесь свой четвертый титул на турнире ATP Masters 1000 в понедельник (IST), победив американца Рейли Опелку со счетом 6: 4, 6: 3, и стал первым чемпионом Russian National Bank Open после Марата Сафина в 2000 году.

25-летний игрок нокаутировал старшего Джона Иснера в полуфинале, когда он стоял в двух или трех футах от базовой линии при возврате, чтобы противодействовать высоте и углу подачи. Медведев успешно повторил это против «Опельки» 6 футов 11 дюймов, дважды пробившись за 85 минут.

“Я не мог мечтать [this] В какой-то момент «заявил Медведев в своем интервью в суде». С Мастерами, с Новаком [Djokovic] и Рафаэль [Nadal] Игра казалась неприкосновенным подвигом. Сейчас у меня четыре победы в пяти финалах, это хороший результат. Я просто счастлив. Я хочу добиться большего. Я очень рад, что добился этого в Канаде.

«До сегодняшнего дня это [Opelka] В полдень он сыграл несколько действительно хороших моментов. Он боролся до конца, сохраняя брейк-пойнты в решающие моменты. Играй в первую очередь [Masters 1000] Финал непростой. Я сыграл свой первый матч в Канаде и выиграл только три матча », – сказал Медведев atptour.com.

«Против Канады и Цинциннати цель – выиграть как можно больше игр. Мне удалось это сделать два года назад, и я постараюсь сделать это снова».

У второго номера в мире теперь 12 титулов в туре, 11 из которых – на корте с твердым покрытием. У него рекордный результат 4-1 в финале Masters 1000, а также титулы в Цинциннати, Шанхае и Париже после своего единственного поражения в финале в Монреале против Рафаэля Надаля в 2019 году.

Чемпион финала ATP 2020 Нитто завоевал титулы в этом году на кортах с твердым покрытием в Марселе и на траве в Марбелье. Медведев также привел Россию к титулу ATP Cup в феврале, прежде чем во второй раз выйти в финал турнира Большого шлема на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Медведев, который участвовал в своем первом матче на Masters 1000 в этом году, теперь держит 4-1 против Opelka, а также победил 23-летнего игрока на Открытом чемпионате Франции в Майами и Вашингтоне.

«Когда вы играете с Райли, я думаю, что самым большим фактором является то, как вы подаете и как вы возвращаетесь. На самом деле, моя подача сегодня не лидировала. Вот почему у меня были стопы, чтобы копить. Вот почему он был так близок. иногда », – сказал Медведев. Мне удалось выжать его почти без остановки. Думаю, у него не было, может быть, одной или двух легких партий в матче. Вот в чем разница, если говорить о теннисе.

“[When] Я сыграл свой первый финал Masters, и я был счастлив просто играть там против Рафы. Я всегда стараюсь изо всех сил, но что-то было не так, поэтому я проигрывал очень легко и очень быстро. Это может быть одинаково для всех. Я знаю, что опыт является для меня ключевым моментом … на этой неделе он обыграл некоторых действительно сильных парней, чтобы выйти в финал, так что, возможно, в следующий раз в финале [we] Райли может дождаться более опасного дня.

Опелька участвовал в своем первом финале Masters 1000 в воскресенье после полуфинального заезда на BNLD Italia в Риме в мае. 23-летний футболист, одержавший свою первую победу в первой пятерке лучших над третьим номером в мире Стефаносом Циципасом в полуфинале, выиграл два титула турнира в Нью-Йорке в 2019 году и в Делрей-Бич в 2020 году.