Теннис отправляет троих на SMU Red and Blue Challenge

Женская теннисная команда штата Канзас отправит трех игроков в Даллас, штат Техас, на соревнования SMU Red and Blue Challenge в теннисном комплексе Styslinger / Altec с пятницы (8 октября) по воскресенье (10 октября).

Пожилые люди Анна Турку А также Карен Марион Джоб К турниру присоединится новый студент Динара Алуярова.

«Наша самая большая цель для нашей команды этой осенью – получить как можно больше игр», – заявил тренер. Джордан Смит . «Добавление этого турнира с опозданием было хорошим способом удерживать цели в нужном русле. Я очень доволен нашим прогрессом этой осенью. Мы были сильны во всех наших матчах и добивались хороших побед на пути к цели. Я взволнован для Анны, Кей Джея и Динары, чтобы устроить шоу. “Хорошо в SMU”.

Трио будет соревноваться со многими противниками, включая соперников из Большой 12 – Бэйлора, Канзаса и Техасского Технологического института. Турнир будет состоять из семи розыгрышей компаса с восемью участниками в одиночном разряде и трех розыгрышей компаса в парном разряде с одной жеребьевкой в ​​круговой системе.

Джоб и Турко начнут выходные с матча в 9 утра в пятницу с Оливией Мальм и Аной Кармен Замбурек из Бэйлора.

24 сентября на турнире Ole Miss Invite Аллоярова одержала первую победу в группе над Иешей Гудисевой из Ole Miss, победив уроженку России Гудисеву со счетом 6-1, 6-2. Во второй день соревнований Аллоярова обыграла Оле Мисс Анаэллу Леклерк со счетом 6-4, 6-3.

Джоб также хорошо выступил на Ole Miss Invite, дважды выиграв со счетом 6: 2 с партнером. Мария Линарес . В заключительный день соревнований дуэт победил со счетом 6: 2 в парном разряде против Петры Седлаковой из Алабамы и Анны Пахоменко. Во втором одиночном матче Джоб Келси Майз победила Оле Мисс в двух сетах 6-4, 7-6 (7-2).

Турко одержала свою первую победу в одиночном разряде в сезоне на Ole Miss Invite после победы над Сидени Орефиче из Алабамы со счетом 6-1, 6-1.

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