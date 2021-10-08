Теннис отправляет троих на SMU Red and Blue Challenge

Пожилые люди Анна Турку А также Карен Марион Джоб К турниру присоединится новый студент Динара Алуярова.
«Наша самая большая цель для нашей команды этой осенью – получить как можно больше игр», – заявил тренер. Джордан Смит. «Добавление этого турнира с опозданием было хорошим способом удерживать цели в нужном русле. Я очень доволен нашим прогрессом этой осенью. Мы были сильны во всех наших матчах и добивались хороших побед на пути к цели. Я взволнован для Анны, Кей Джея и Динары, чтобы устроить шоу. “Хорошо в SMU”.
Трио будет соревноваться со многими противниками, включая соперников из Большой 12 – Бэйлора, Канзаса и Техасского Технологического института. Турнир будет состоять из семи розыгрышей компаса с восемью участниками в одиночном разряде и трех розыгрышей компаса в парном разряде с одной жеребьевкой в круговой системе.
Джоб и Турко начнут выходные с матча в 9 утра в пятницу с Оливией Мальм и Аной Кармен Замбурек из Бэйлора.
24 сентября на турнире Ole Miss Invite Аллоярова одержала первую победу в группе над Иешей Гудисевой из Ole Miss, победив уроженку России Гудисеву со счетом 6-1, 6-2. Во второй день соревнований Аллоярова обыграла Оле Мисс Анаэллу Леклерк со счетом 6-4, 6-3.
Джоб также хорошо выступил на Ole Miss Invite, дважды выиграв со счетом 6: 2 с партнером. Мария Линарес. В заключительный день соревнований дуэт победил со счетом 6: 2 в парном разряде против Петры Седлаковой из Алабамы и Анны Пахоменко. Во втором одиночном матче Джоб Келси Майз победила Оле Мисс в двух сетах 6-4, 7-6 (7-2).
Турко одержала свою первую победу в одиночном разряде в сезоне на Ole Miss Invite после победы над Сидени Орефиче из Алабамы со счетом 6-1, 6-1.
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