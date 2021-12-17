Теперь ваш iPhone может сказать вам, шпионят ли за вами приложения — вот как его включить

Последнее обновление Apple дает пользователям возможность видеть, какие приложения они могут видеть.

Наряду с множеством других изменений в обновлении iOS 15.2, которое прибыло на этой неделе, есть введение отчета о конфиденциальности приложений.

Этот инструмент позволяет пользователям видеть, какую информацию приложения собирают о своих пользователях и куда они также отправляют ее в Интернете.

Он предназначен для того, чтобы контролировать приложения и удалять любые приложения, которые могут использовать информацию ненужным или опасным образом.

Эта функция доступна на всех iPhone, которые были обновлены до iOS 15.2, которую можно установить как обычно, через приложение «Настройки», а затем нажмите «Обновление программного обеспечения».

По умолчанию он выключен, но включить его очень просто. Для этого откройте «Настройки», коснитесь «Конфиденциальность» и прокрутите до отчета о конфиденциальности приложения в нижней части экрана — при выборе этого варианта появится возможность включить его, а также пояснить, что оно делает.

Отслеживание запускается — или, точнее, отслеживание отслеживает только тогда, когда эта функция включена. Поэтому, когда вы запустите его в первый раз, вас встретит сообщение о том, что «информация отчета будет отображаться здесь при использовании приложений», и вам придется подождать некоторое время, пока вы не соберете достаточно информации, которая будет действительно полезной.

Когда вы собираете эту информацию, посещение той же части страницы настроек откроет отчет и позволит вам увидеть собранную вами информацию.

Он разделен на два раздела: «Доступ к данным и датчикам» и «Сетевая активность приложений».

Первый вариант появляется каждый раз, когда определенное приложение запрашивает доступ к информации внутри iPhone. Это включает в себя все, от фрагментов данных, таких как контакты или фотографии, до информации с датчиков, такой как данные о местоположении или состоянии здоровья.

Второй вариант показывает, как эти приложения подключаются к Интернету и куда отправляется информация. Вы сможете увидеть, насколько оно активно, и, щелкнув любое конкретное приложение, вы увидите набор URL-адресов, по которым эти приложения вошли в систему.

Если какое-либо из показанных приложений работает некорректно, их доступ может быть отозван из меню конфиденциальности или полностью удален.