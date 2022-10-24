Теперь вы можете загрузить прошивку Android 13 для своего Galaxy S22 с SamMobile!

ранее в тот же день, Samsung выпустила стабильное обновление Android 13 (One UI 5.0) мне Галактика S22 Серия в разных странах Европы. Если ваша страна не получила файл Один пользовательский интерфейс 5.0 Обновление на сегодняшний день, вы можете загрузить и прошить новую прошивку вручную на свой смартфон серии Galaxy S22.

стабильный Андроид 13Одна прошивка на основе пользовательского интерфейса 5.0 для Galaxy S22, Галакси С22+и Галакси С22 Ультра Теперь доступны в нашей базе данных. Новое обновление идет с версией прошивки S90xBXXU2BVJAФайлы прошивки могут быть Скачано из нашей базы прошивок.

Обновление теперь доступно в следующих странах: Австрия, Хорватия, Франция, Ирландия, Италия, Польша, Португалия, Сербия, Словения, Швейцария, Чехия и Великобритания. Другие страны и рынки могут получить обновление в течение следующих нескольких дней.

Если на вашем смартфоне серии Galaxy S22 доступно обновление OTA, вы можете загрузить его, перейдя на Настройки » системное обновление и подслушивание Загрузить и установить. Кроме того, вы можете загрузить новый файл прошивки из нашей базы данных прошивок и запустить его вручную. Не забудьте сделать резервную копию ваших данных перед прошивкой новой прошивки.

Новое обновление по-прежнему поставляется с обновлением безопасности за октябрь 2022 г. Оно содержит слегка обновленный дизайн пользовательского интерфейса с расширенной цветовой палитрой, более простой и полной настройкой экрана блокировки, улучшенными виджетами и многоуровневыми виджетами. Samsung также улучшила все свои стандартные приложения.

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