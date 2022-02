Теперь вы можете проверять игры из своей библиотеки Steam, которые совместимы со Steam.

Valve выпустила новый инструмент, который позволяет узнать, какие игры из вашей библиотеки Steam будут совместимы с Steam Deck.

Те, кто заинтересован в том, чтобы увидеть, в какие игры сможет играть грядущий игровой ноутбук Valve, могут перейти к нему. Страница совместимости Steam Deck И войдите в свою учетную запись Steam, чтобы узнать, являются ли их игры в библиотеке Steam проверенной колодой, играбельной колодой, неподдерживаемой или непроверенной.

Подтвержденные игры Deck будут «полностью функциональными» сразу после распаковки, игры Deck Playable будут работать, но «могут потребоваться дополнительные усилия для взаимодействия или настройки». Valve просто еще не проверила совместимость игры.

Например, игры в моей библиотеке Steam, проверенные Deck, — это Vampire Survivors, Stick Fight, Disco Elysium, Half-Life 2, The Messenger, Return of the Obra Dinn, South Park: The Stick of Truth и Stardew. Valley и Portal 2, Sonic Generations, Super Meat Boy, FTL и Left 4 Dead 2.

Доступные для игры игры My Deck включают The Forest, Among Us, Before Your Eyes, The Witcher 3: Wild Hunt, Final Fantasy VII, Divinity: Original Sin 2, Civilization VI, Valheim, 7 Days to Die, Loop Hero, Path of Exile, Kerbal Space, Pillars of Eternity, Secret of Monkey Island: Special Edition, Waiting Room, Don’t Starve Together, Mafia II: Ultimate Edition и Command & Conquer: Remastered Collection.

Мои неподдерживаемые игры: Lost Ark, Duck Game, New World, Half-Life: Alyx, Scavengers и Bright Memory: Infinite. Наконец, в моей библиотеке Steam сейчас 78 непроверенных игр.

Valve отмечает, что группа проверки Steam Deck «каждый день тестирует больше игр, и мы работаем над каталогом Steam».

Steam Deck будет выпущен 25 февраля, и вы можете узнать все, что вам нужно знать о грядущем ноутбуке Valve, с помощью нашего объяснения Steam Deck.

У вас есть совет для нас? Хотите обсудить потенциальную историю? Пожалуйста, отправьте электронное письмо на новости@ign.com.

Адам Панкхерст — автор новостей IGN. Вы можете следить за ним в Твиттере Встроить твит и дальше Дергаться.