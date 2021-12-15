Теперь появилась тень гигантской статуи богов.

рисунок : Молись богам

она была В 2015 году я впервые написал об этом игра называется жертва боговИнди приветствует тень колосса. Шесть лет спустя, со сменой имени, игра окончена.

Вот как это выглядело в то время:

Видите ли, он не так сильно вдохновлялся тень колосса Просто потому, что это была попытка некоторых фанатов Создайте свою собственную версию, вплоть до использования строки «Вы должны пережить огромные опасности, с которыми вы сталкиваетесь» в рекламе.

Два года спустя, после успешной кампании на Kickstarter, Разработчикам пришлось изменить название игры. После того, как издатели Bethesda возразили против использования слова «Prey» в своем названии, поскольку в том же году у них была выпущена игра под названием «Prey». Если бы это было необходимо, это был бы глупый ход — вы должны юридически защищать терминологию своего бренда, иначе вы рискуете ее потерять — но, не имея ресурсов для ответа, разработчики No Matter пришли к компромиссу, где они могут сохранить логотип игры, но Придется объяснить это Молись богам Каждый раз это записывается.

Потом пропал на год или два, а снова появился с глючным Сборка в раннем доступе, которая не очень понравилась, а затем снова исчезла до такой степени, что я совсем забыл о ней. Так что сегодня было приятно проснуться и увидеть, что игра закончена и вышла, и теперь она доступна не только на ПК, но и на PS5, PS4 и Xbox One.

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Вот как игра будет выглядеть в 2021 году или, по крайней мере, как она будет выглядеть на PlayStation 5. Это много. цианоз, но добавленные эффекты окружающей среды и световые трюки выглядят еще лучше как это.