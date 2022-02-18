Теперь Cyberpunk 2077 не запустит дисковые плееры PS4

Давай, пс4 фильм Киберпанк 2077Работай со мной здесь. картина : CD Projekt Red / Sony / Kotaku

фильм Киберпанк 2077х Наконец-то выпущена версия следующего поколения На этой неделе после нескольких месяцев задержек. Хорошо, если вы используете PlayStation 5, Особенно из-за прикосновения, но переиздание также исправило бесчисленное количество ошибок с помощью массивного патча на 50 ГБ. Не всем нравится новое обновление, хотя владельцы PlayStation 4 сообщают, что версия игры на физическом диске была полностью изменена.

Разработчик CD Projekt Red выпустил патч 1.5 во вторник, в котором были представлены дополнения (например, новая косметика для V) и улучшения (например, настройка ИИ NPC, чтобы они стали немного умнее). В игре по-прежнему отсутствует некоторый необходимый контент, в том числе режим New Game Plus, но фильм Киберпанк 2077Запуск следующего поколения приближает игру к тому состоянию, в котором она должна была быть при выпуске. К сожалению, исправляя некоторые вещи, CDPR, похоже, сломал другие, включая версию на диске PS4.

Подробнее: фильм Киберпанк 2077Обновление следующего поколения — это боль для PlayStation

По словам пользователей Интернета, от Твиттер к Официальные страницы форума разработчиковфизическая версия фильм Киберпанк 2077 На каждой итерации PS4 постоянно выдает ошибки воспроизведения. Владельцы PS4, установившие патч 1.5, говорят, что у них столкнулся Состоит данные Сообщения При попытке запустить игру система возрастом около 10 лет просит удалить приложение, снова вставить диск и переустановить игру. Однако эта последовательность шагов, похоже, не устраняет проблемы с запуском.

После установки [the update] На моей PS4 Pro я получил сообщение о том, что файл игры поврежден, — написал пользователь Gabidu на форумах CDPR, — Я действительно удалил файл, переустановил, удалил то, что сохранил, и воссоздал базу данных PS4 через безопасный режим, проблема сохранилась».

Владельцы PS4 терпеливо ждут фильм Киберпанк 2077 для работы. снимок экрана : Красный проект компакт-диск

«Я хочу плакать,» Один из пользователей Twitter написал. Это второй раз, когда я получаю это [corrupted data message while] пытаюсь играть фильм Киберпанк 2077 С момента исправления. Пользователи дисков PS4 кажутся облажавшимися».

Директор глобального сообщества CDPR Марчин Моммот Опубликовано на странице форума разработчиков Студия знает о проблеме и ищет решения. Непонятно, почему эти ошибки воспроизведения возникают для дисковой версии PS4. фильм Киберпанк 2077Но это не единственная платформа, у которой есть проблемы. Моммут добавил, что CDPR изучает проблемы сбоев на компьютере, которые, по его словам, вероятно, были вызваны конфликтом программного обеспечения для аудио. Таким образом, Момот предложил пользователям ПК отключить звуковые драйверы перед запуском игры. В настоящее время такого временного исправления для пользователей PS4 пока не существует.

Подробнее: После одного года, фильм Киберпанк 2077DLC по-прежнему остается флагманом МВД.

Это проблема. Игра была установлена ​​​​через несколько месяцев после ее выпуска. Это установлено Сони вытащил фильм Киберпанк 2077 Из магазина PlayStation на шесть месяцев и Даже когда он вернулсяВ игре до сих пор есть проблемы. Заставляет задуматься, когда, если это произошло фильм Киберпанк 2077 Он достигнет стабильного состояния.

Котаку Обратился в CD Projekt Red за комментарием.