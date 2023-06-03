Теракты внутри России вызывают вопросы о следующей фазе войны на Украине

Джефф Беннетт:

Тем временем московские военные активизировали свои воздушные атаки на Украину и в этом месяце предприняли более 20 волн атак на столицу Киев.

День продолжился, когда жители укрылись в киевском метро, ​​а Украина шестой день подряд отбивалась от бомбежек.

За дополнительной информацией о нападениях внутри России, о том, почему они происходят и кто их совершает, мы обратимся к Дженнифер Кафарелла, научному сотруднику по национальной безопасности Института изучения войны.

Спасибо, что вы с нами.

И Дженнифер, когда вы смотрите на эти атаки, что вы видите? Как вы думаете, каковы цели групп, ответственных за это?

Дженнифер Кафарелла, Институт изучения войны: Совершенно очевидно, что существуют два отдельных направления усилий, каждое из которых оказывает давление внутри России и может смягчить условия для Вооруженных сил Украины, когда они начинают свое крупное контрнаступление, которое еще не завершено. начинать.

Первая линия усилий или эти трансграничные рейды. Что самое примечательное в них, так это масштаб, в котором русские паникуют, и масштаб, в котором они контролируют эти нарративы, который намного больше, чем фактические рейды, происходящие на местах, и очень мал и конъюнктурен.

Второе направление усилий — это глубокие удары, которые украинцы, по-видимому, наносят по линиям снабжения, таким объектам, как нефтебазы, и другим элементам пополнения запасов, которые потребуются российским силам в Украине для укрепления своей обороны. Это второе направление усилий гораздо более надежное и более непосредственно поддерживает то, что Вооруженные силы Украины готовят к своему следующему шагу.