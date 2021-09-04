Тест на воду в Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3: насколько глубоко они могут зайти?

В Galaxy Z Fold 3 А также Z Flip 3 Это первые складные телефоны Samsung, обладающие водонепроницаемостью, поэтому их можно использовать под дождем, рядом с кухонной раковиной или в душе. Хотя эти телефоны имеют разный дизайн, они имеют одинаковый рейтинг водонепроницаемости IPX8: до 5 футов (1,5 метра) воды в течение 30 минут, согласно спецификациям Samsung. Поэтому мы хотели посмотреть, что будет в наших водных испытаниях. Как оказалось, эти телефоны могут потреблять намного больше воды, чем их официальный рейтинг.

В водонепроницаемости телефонов нет ничего нового, и у нас это есть Я проверил это мне крайний. Но у складных телефонов больше подвижных частей, таких как шарнир, поэтому поддерживать водонепроницаемость – совсем другая задача.

Внутренние компоненты Z Fold 3 и Z Flip 3 содержат катушку водонепроницаемое покрытиеПетля содержит антикоррозийный раствор и смазку для предотвращения ржавчины. Что еще более интересно, так это то, как Samsung сделала каждую половину этого телефона пригодной для плавания.

«Для этого мы проделали внутри отверстие, чтобы вода могла стекать в устройство», – сказал Чонмин Кан, работающий в группе исследований и разработок в области механики продуктов Samsung, в видео на корейском языке, переведенном на английский. «Мы закрыли отверстие резиной на боковой стороне устройства и заполнили открытые пространства недавно разработанным жидким раствором».

Посмотрите видео на этой странице, чтобы увидеть полный тест и прочитать результаты.

Лекси Савидес / CNET



Тесты на водонепроницаемость Z Fold 3 и Z Flip 3 (5 футов)

Для первого погружения я хочу проверить заявление для каждого телефона конкретно: 5 футов пресной воды на срок до 30 минут. Используя трубку, специально разработанную для ширины Z-образного сгиба 3, я измеряю отметку 5 футов и наполняю трубку водой. Затем я делаю паузу и опускаю Z Fold 3 вниз.

Некоторые пузыри выскочили из телефона, и я заметил, что переключатель приложений открывается на экране, предположительно в результате регистрации воды одним касанием. Это не повлияло на ход таймера, который держал его довольно тихим около 30 минут, пока я снова не вытащил телефон.

Лекси Савидес / CNET



Промыть и повторить с Z Flip 3 в тех же условиях.

После того, как оба телефона были погружены в воду и вытерты полотенцем, я провел серию проверок, чтобы убедиться, что все работает так, как ожидалось. Z Flip 3 отображал уведомление о том, что в зарядном порту есть вода, поэтому я не собирался подключать шнур питания, чтобы проверить, будет ли он заряжаться. Вот результаты:

Объективы камеры были прозрачными, без признаков проникновения воды; Камеры работали в обычном режиме.

Внутренние и наружные экраны реагировали на прикосновения.

Сканер отпечатков пальцев правильно считывает мой отпечаток.

В динамиках осталось немного воды, поэтому при воспроизведении музыки на большой громкости появлялись капли.

Микрофоны записываются как обычно.

Проверяйте телефоны после высыхания

Я хотел убедиться, что телефоны имеют возможность полностью высохнуть, прежде чем проводить окончательную оценку. Итак, 48 часов спустя я снова проверил все:

Все линзы фотоаппаратов были прозрачными, без признаков попадания воды.

Оба телефона заряжались через USB-C.

Внутренние и наружные экраны работали, как ожидалось.

Сканер отпечатков пальцев правильно считывает мой отпечаток.

При воспроизведении музыки динамики звучали нормально.

Микрофоны записали звук, и он звучал так же, как и до погружения.

Без видимых внешних повреждений, нанесенных водой, оба телефона выглядели почти такими же новыми, как когда я вынул их из коробки пару дней назад.

Взяв Z Fold 3 и Z Flip 3 глубже (10 футов)

Заявление Samsung о водонепроницаемости указывает на наличие пресной воды, но в реальном мире вы можете использовать свой телефон вне ванны. Поскольку они отлично справились с инструкцией, я взял оба телефона в бассейн, чтобы посмотреть, как они будут обращаться с хлорированной водой – просто для удовольствия.

Сделав несколько отличных подводных снимков с помощью телефонов, я нырнул на 10 футов и оставил телефоны на дне бассейна, чтобы посмотреть, что произойдет. На этот раз я оставил их на 15 минут каждый.

Лекси Савидес / CNET



Когда время вышло, я достал телефоны, промыл их пресной водой и снова проверил, работают ли они. Вот результаты:

Объективы камеры были прозрачными, без признаков попадания воды.

Внутренние и наружные экраны работали, как ожидалось.

Сканер отпечатков пальцев считал мой отпечаток на Z Flip 3, но его не было на Z Fold 3.

Динамики казались приглушенными и погруженными, когда на обоих играла музыка.

Микрофоны записали звук.

Оба телефона отображали уведомление о воде в тени уведомлений, поэтому я подождал 24 часа, пока они полностью высохнут, прежде чем заряжать.

Как и ожидалось, они оба по-прежнему заряжаются через USB-C. Я использовал инструмент в fixmyspeakers.com Чтобы вывести из колонок как можно больше воды – оказывается, воды там осталось совсем немного. На обоих телефонах максимальная громкость вернулась к норме, но музыка на Z Fold 3 не такая четкая, как до того, как он был погружен в воду. Сканер отпечатков пальцев по-прежнему отправлял сообщение об ошибке на сгибе, чтобы прочитать мой отпечаток большого пальца, но кнопка все еще работала, чтобы включить экран, разбудить Биксби или запустить камеру.

Являются ли Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3 водонепроницаемыми?

Как и все наши тесты, это не научный тест водонепроницаемости телефонов Galaxy Z и не гарантирует, что вы получите такие же результаты, если погрузите свой телефон в воду. Но, надеюсь, это дает вам некоторое спокойствие: если какой-либо из этих телефонов время от времени поплывет, с ним все будет в порядке.

Настоящим испытанием будет долговечность, поэтому я обновлю эту статью, если что-то изменится в ближайшие недели или месяцы с Z Fold 3 и Z Flip 3.