Тест на прочность Pixel 7 Pro показал, что камера поцарапана

Панель камеры представляет собой файл Пиксель 7 Про Самый привлекательный элемент дизайна и его тщательно отполированная поверхность легко царапаются. Чтобы узнать, сколько стоит, проверьте Jerry Rig Everything’s тест на выносливость.

Gorilla Glass Victus устойчива к царапинам с первыми признаками повреждения на уровне 6 (по шкале твердости Мооса) с более глубокими канавками на уровне 7. Однако бритвы могут в значительной степени оставлять царапины.

Изображение на обложке выше после того, как Pixel 7 Pro поцарапан ключами, монетами, наждачной бумагой и лезвиями. Прогноз Зака ​​«заключается в том, что через два года серия Pixel 7 будет выглядеть эстетично, даже больше, чем телефоны Pixel 6 со стеклянными линзами, выпущенные год назад».

Нажатие на приклад заставляет его сгибаться и ломаться возле линии антенны чуть ниже ремешка кулачка, что определенно влияет на водонепроницаемость. Изгиб в другую сторону не вызывает особых движений, но чехол рекомендуется для тех, кто заботится о влаге.

Pixel 7 Pro не распадается пополам и не ломается катастрофически, но Google, безусловно, слишком близко подходит к этому. Нексус 6P стандарт структурной целостности.

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