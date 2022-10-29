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Тест показывает, что неисправный кабель может быть причиной оплавления разъемов RTX 4090.

29 октября, 2022
Artem Sokolov
Увеличить / Адаптер питания RTX 4090 соединяет четыре 8-контактных разъема питания с одним 12-вольтовым разъемом.

Сэм Мачкович

Ранее на этой неделе два пользователя Reddit сообщили, что разъемы питания для новых дорогих графических процессоров Nvidia GeForce RTX 4090 частично расплавился И что Nvidia изучает проблему. С тех пор по крайней мере девять дополнительных пользователей Reddit опубликовали ту же проблему с 16-контактным разъемом питания (поток, который собирает всю информацию о проблеме, находится сюда).

Он также владеет Igor Walusick из Igor’s Lab на немецком языке для оборудования. Пройти дополнительные тестыПо его словам, причиной проблем может быть кабель адаптера питания (вместо графических процессоров или разъема 12VHPWR). Адаптер, который, по-видимому, был изготовлен компанией под названием Астро Поставляемый Nvidia всем своим партнерам по плате, он использует «в общей сложности четыре толстых провода 14AWG, распределенных по шести контактам» с тонкой паяной основой, которая, по словам Валлоссека, может быть легко повреждена при перемещении или изгибе кабелей.

Припой внутри кабеля адаптера питания Nvidia может быть поврежден, если кабели слишком сильно перемещаются или изгибаются.
Увеличить / Припой внутри кабеля адаптера питания Nvidia может быть поврежден, если кабели слишком сильно перемещаются или изгибаются.

«Если два внешних провода разорвутся, в худшем случае весь ток в середине будет течь через два оставшихся провода», — писал Валусик. «Тот факт, что становится очень жарко, не нужно объяснять отдельно».

Адаптерный кабель Nvidia в отличие от кабеля 12VHPWR, поставляемого вместе с Be Quiet! Блок питания Dark Power Pro 13, один из немногих новейших Модели блоков питания ATX 3.0 Использование кабеля 12VHPWR, который подключается напрямую к блоку питания, а не к трансформатору. Кабель толще, чем в адаптере Nvidia, потому что у каждого контакта есть свой провод, но он также работает в холодном состоянии и обеспечивает надежное питание графического процессора.

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Валлоссек также сказал, что Nvidia попросила своих партнеров отправить все уязвимые карты в Nvidia для дальнейшего изучения и тестирования. Ранее на этой неделе мы обратились к Nvidia с просьбой об этой проблеме и расследовании и сообщим, если получим новую информацию.

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