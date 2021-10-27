Тест скорости Pixel 6 оставляет его позади iPhone 13 всего за секунды

Tensor – это первый мобильный чип, который Google когда-либо создавал для смартфонов Pixel, и мы тоже Объяснено в нашем обзоре ранее на этой неделеПроизводительность кажется неотличимой от лучших флагманов Snapdragon. Тем не менее, он также предлагает отличное сравнение с чипами Apple в iPhone 13 Pro Max, а тест скорости Pixel 6 – довольно близкий вызов.

YouTube канал PhoneBuff Опубликовано на этой неделе Сравнение теста скорости подписи между iPhone 13 Pro Max и Pixel 6 Pro, в котором iPhone почти всегда выигрывает у конкурентов Android. Pixel 6 Pro, к сожалению, не сломил эту грань, но зато отлично поборолся.

Это тесты скорости, пока нет полностью Представленный для реального использования, он дает нам хороший повод для сравнения этих телефонов и, безусловно, дает гораздо лучшую картину, чем типичный тест. В тесте используется роботизированный рычаг для открытия и закрытия каждого приложения (12 приложений и 4 игры), а также ручное управление таймером.

В первом «круге» этого теста Pixel 6 Pro на самом деле выходит в лидеры и опережает iPhone с такими приложениями, как Facebook, Microsoft Word и Camera. Это просто приложение для редактирования видео, из-за которого Pixel колеблется и теряет лидерство, а возможно, более мощный чип iPhone позволяет ему экспортировать видео быстрее, чем приложение.

Однако Pixel быстро возвращается и заканчивает первый круг всего через две секунды после iPhone. Следующим шагом будет возврат к тому же списку в обратном порядке, чтобы каждое приложение оставалось в памяти. Pixel 6 Pro также справляется с этой задачей без каких-либо проблем, завершив тест всего за пять секунд.

Учитывая эти результаты, можно с уверенностью сказать, что большинство людей не смогут ощутить разницу между производительностью Pixel 6 Pro и iPhone 13 Pro Max, по крайней мере, в большинстве задач. Это невероятно впечатляет для первого чипа смартфона Google, который, как часто ожидалось, будет отставать от большинства конкурентов, когда дело касается чистой производительности.

Для сравнения: Galaxy S21 Ultra недавно дрался Тот же iPhone и отстает более чем на 10 секунд в финальном тесте, и еще больше отстает на первом круге. Snapdragon 888 в этом телефоне технически имеет более высокие результаты в тестах, чем Tensor от Google, поэтому этот тест является отличным напоминанием о том, что цифры – это еще не все, и использование в реальном мире явно говорит о другом.

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